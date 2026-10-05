До останнього українця.

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Якщо ми здамося росіянам або програємо у війні – вони винищать нас всіх до останнього українця.

Одразу розстріляють – частину з активного громадського суспільства, ветеранів, військових, чиновників, бізнесменів, письменників, журналістів, викладачів, вчених.

Когось з вищенаведених запроторять у табори для фільтрації, після якої велика частина отримає тюремні строки. І не переживе тюрми.

Потім росіяни візьмуться за простих українців.

Всі без винятку українці пройдуть фільтрацію на лояльність і публічну неактивність. Саме пасіонарність навіть полуватна для російських силовиків є загрозою. І в Росії. І тим більше в окупованій ними Україні (*яка, припустимо, здалась).

Росіяни будуть методично фільтрувати всіх українців. Навіть в малих селах. Навіть "малєнькіх і нікому не інтєрєсних". Росіянам цікаві всі українці.

Частину переселять до Росії. Без права повернення. Приїхав в Усть-Залупськ – і ходи відмічайся з новой пропіской раз на тиждень. Бо росіянам це етнічно вигідно.

Переселень буде кілька хвиль. Бо фільтрація українців – це ж процес.

Потім до захоплених міст приїде і кавказька мафія і мафія з числа російських сіловіков і їх кримінальних друзів. Кавказька мафія як правило бідна – шукати нові горизонти. Тому будуть рвать і мєтать. Без ідеології. Отжим всього до маленького магазину чисто раді грошей. Значно страшніше буде ідеологічна мафія російських сіловіков і їх друзів. Тут вже отжим і перерозподіл буде і теж із-за вигоди і із-за ідеології: покарать украінцєв. І який би ви не були прибічник "славянского братства" ви з приїхавшими не домовитесь, яким би крутим рєшалой не були. І яким би меценатом Московського Патріархату не були. Сотні і тисячі донецько – луганських бізнесюків, решал, схемщіков розливу 2014 року – це як підтвердження. Лише одиниці пропєтлялі. Одиниці. Чому? Бо, а навіщо з вами окупованими взагалі розмовляти? Хто ви для них? Какой то тіп с інтереснимі обʼєктамі. Не більше.

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Потім буде чергова хвиля переселення визвавших сомнєнія на фільраціі до Росії.

І одночасно до нових міст в Україні приїдуть сотні тисяч росіян. Бо і погода краще, і "чєрєшня", і "шелкавіца" ну і "видалі трьошку в центрє Житоміра, Кієва". "Счастьє та какое". Власник трьошкі звісно ж фільтрацію не пройшов і був відправлений на Урал. А квартиру "националізіровалі". Як зараз до речі, в Маріуполі буває. Та і родини російських військових сюди приїдуть – жити поряд зі своіми солдатами-окупантами. Як в Донецьку часто буває.

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Звісно, чоловіків росіяни знищать і переселять більше ніж жінок. Бо "укрАночкі ж красівиє да і какой рускій не откажєт себе в удовольствіі попробовать %о%лушку". Я спеціально тут так мерзенно висловлююсь. Щоб позбавити вас непотрібних ілюзій. Бо, якщо ми здамося і росіяни переможуть: що їх буде стримувати? Хто? Сексуальне насилля буде небачених масштабів. І чим західніше – тим більше. Вже відсидітись у підвалі місяць не вийде, як багатьом жінкам повезло в окупації в Бучі. Та і там є купа жахливих свідчень. Рано чи пізно прийдеться виходити на вулицю.

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Звісно, частина населення залишиться. Росіянам же ж треба щоб і тут хтось працював. Але будь яке українство з них будуть вибивати. І в прямому і в переносному смислі. Навіть оце типове українське скандальне невміння тримати язика за зубами і возмущаться з приводу і без, що для нас є вже звиклим моментом життя, для росіян це вже є політичною заявою. Загрозою. Яка буде неодмінно каратись.

Росіяни вже зрозуміли, що не треба грати навіть у "потєшних" українців а-ля УССР 2.0. бо розуміють, серед цих вишиванок і вєночков неодмінно зʼявиться черговий антиросійський Бандера! Тому ви або покірний у всьому новий рускій гражданін ілі не пройшли фільтрацію. І навіть якщо ви і пройшли фільтрацію у кожного з вас є електронний слід. Зараз не часи СССР, коли можна було десь якось заховатись. Зараз і електронний слід і камери і бази даних швидко все про вас знайдуть і все про вас розкажуть і головне всюди вас знайдуть.

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А з ваших українських дітей швидко зроблять молодих рускіх патріотов. В ЮнАрміі на Зарніце. І головне в інтернеті. З чітким контролем трафіку. Це в часи ссср дитина могла бути в школі ніби піонєром, а вдома отримувати ложкою по лобу за стішок про "дєдушку Лєніна". І на додаток сімейну історію як воно було насправді. Але зараз є Інтернет який з вашою дитиною 24 години на день, і тому ви зі своїми розповідями ну можете бути непочутими. Та і чи наважитесь ви щось взагалі розповідати? За вікном вже інша ж реальність. А вам повезло пройти фільтрацію.

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А підліток же щось ляпне в школі і все – ваша пройдена фільтрація вже не пройдена…

Навіть ті українці, хто виїдуть за кордон, не будуть відчувати себе в безпеці. Ну, по-перше, всіх лідерів українських громад і найактивніших будуть поступово ліквідовувати ФСБ. А по-друге, проти втікших українців росіянами буде розгорнута велика піар компанія: про поганих українців. І вже не буде держави, яка зможе і відповідь надати і юридичну допомогу та і запитати у політиків, що відбувається. Якщо не буде України – українці за кордоном будуть завжди під тиском росіян. Росіяни вже не допустять чергового ОУН за кордоном. Вже один раз вони обпіклись. І якщо раніше західні держави забезпечували українцям і їх лідерам певний захист, то зараз не будуть. Бо російські диверсанти в Європі ну дуже вільно себе почувають. А коли ще й не буде української держави, то немає і навіть кому хоч декларативно, але прокричати про захист українців. Та і самім європейцям це буде якось не до діла. Нещодавно не стало голів українських обʼєднань Іспанії і Португалії (Павло Садоха і Роман Родик). З різницею в кілька днів. Проблеми з серцем. У обох…за кілька днів… Ну загинули й загинули. І Португалії і Іспанії якось пофіг. У них он Кріштіану Роналду є. А по іншим українцям за кордонам росіяни створять таку атмосферу в рази гірше, ніж у Польщі зараз. Що ви будете боятись і заговорити українською і назватись українцем. Росіяни розуміють свої помилки часів Холодної війни. Та і Європа і європейські суспільства вже зараз просто інші. Значно інші. З часом асиміляція добʼє всіх тих останніх українців які ще були всередині українцями…

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І тоді не залишиться й останнього українця. Бо в разі нашої капітуляції росіяни знищать нас всіх: до останнього українця.

А в разі продовження нашої боротьби і спроби перемогти росіян, загине звісно ще багато українців. Ще сотні тисяч, а може навіть ще мільйон. Але більша, тотально більша частина точно виживе і збереже і своє майно і свій народ і свою націю і свою державу.

Де своя правда і своя воля!