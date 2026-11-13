''Добра, чуйна, завжди усміхнена'': у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Унаслідок російського удару авіабомбою по школі в Комишувасі (Запорізька область) 2 листопада загинула працівниця селищної ради Тетяна Здоренко. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно допомагала жителям громади та підтримувала тих, хто опинився у скруті.

Відео дня

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Їх убила Росія". Жінку згадують як добру, чуйну й завжди усміхнену людину.

"Тетяна Здоренко – працівниця селищної ради й волонтерка гуманітарного штабу – вбита російськими терористами 2 листопада ударом авіабомби по підземній школі…", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблу

За життя жінка ніколи не стояла осторонь чужої біди. Вона координувала розподіл гуманітарної допомоги, залучала організації та партнерів до підтримки місцевих жителів, а також шукала вихід зі складних ситуацій для тих, хто потребував допомоги.

Тетяна щодня дбала про інших і докладала зусиль, щоб жодна людина не залишалася зі своїми проблемами наодинці.

"Добра, чуйна, щира, завжди усміхнена та надзвичайно енергійна людина, прекрасна мама, турботлива донька, любляча сестра, завжди уважна до рідних і близьких людей...", – так відгукнулися про загиблу у громаді.

Від перших днів повномасштабної війни Тетяна дбала про те, щоб жителі Комишуваської громади мали все необхідне, і намагалася приділити увагу кожному. Жінку згадують як людину з великим серцем, втрата якої стала невимовним болем для рідних і всіх, хто її знав.

РЕКЛАМА

Прощання з Тетяною Іванівною відбудеться 13 листопада у Запоріжжі. Поховають жінку на Правобережному цвинтарі.

"Щирі співчуття рідним…".

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

Головні історії дня

Російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

В мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Станом на 9 листопада, з-під завалів дістали тіла 55 осіб. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами на той момент ще могли залишатися 19 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA на восьму добу пошукових робіт, що тривають на місці зруйнованої школи, російські війська знову атакували співробітників ДСНС. У четвер, 12 листопада, противник двічі поцілив по українських рятувальниках.