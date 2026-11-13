''Добра, чуйна, завжди усміхнена'': у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Путін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуГороскоп на п’ятницю, 13 листопада: кому варто завершити справи до вихіднихГороскоп на п’ятницю, 13 листопада: кому варто завершити справи до вихіднихВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, 80 із них знешкодили сили ППО: є наслідки в областях"Рекордна атака дронів": у Москві знову закрили всі аеропорти"Рекордна атака дронів": у Москві знову закрили всі аеропорти"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школиЯкий вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-хЯкий вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-хФрідріх Мерц"Велика п'ятірка": Мерц назвав країни, які можуть представляти Європу на переговорах щодо війни в УкраїніОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. ФотоІлюстрація - паспорт ФранціїПенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінили
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Добра, чуйна, завжди усміхнена": у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
243
"Добра, чуйна, завжди усміхнена": у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Жінка загинула 2 листопада

Унаслідок російського удару авіабомбою по школі в Комишувасі (Запорізька область) 2 листопада загинула працівниця селищної ради Тетяна Здоренко. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно допомагала жителям громади та підтримувала тих, хто опинився у скруті.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Їх убила Росія". Жінку згадують як добру, чуйну й завжди усміхнену людину.

"Тетяна Здоренко – працівниця селищної ради й волонтерка гуманітарного штабу – вбита російськими терористами 2 листопада ударом авіабомби по підземній школі…", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблу

За життя жінка ніколи не стояла осторонь чужої біди. Вона координувала розподіл гуманітарної допомоги, залучала організації та партнерів до підтримки місцевих жителів, а також шукала вихід зі складних ситуацій для тих, хто потребував допомоги.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
3,1 т.
Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото
3,1 т.
Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,3 т.
У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
2,3 т.
У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,4 т.
Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування
1,4 т.
Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування

Тетяна щодня дбала про інших і докладала зусиль, щоб жодна людина не залишалася зі своїми проблемами наодинці.

"Добра, чуйна, щира, завжди усміхнена та надзвичайно енергійна людина, прекрасна мама, турботлива донька, любляча сестра, завжди уважна до рідних і близьких людей...", – так відгукнулися про загиблу у громаді.

''Добра, чуйна, завжди усміхнена'': у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Прощання із загиблою відбудеться 13 листопада. Джерело: Facebook/"Їх убила Росія"

Від перших днів повномасштабної війни Тетяна дбала про те, щоб жителі Комишуваської громади мали все необхідне, і намагалася приділити увагу кожному. Жінку згадують як людину з великим серцем, втрата якої стала невимовним болем для рідних і всіх, хто її знав.

Прощання з Тетяною Іванівною відбудеться 13 листопада у Запоріжжі. Поховають жінку на Правобережному цвинтарі.

"Щирі співчуття рідним…".

''Добра, чуйна, завжди усміхнена'': у мережі розповіли про працівницю селищної ради, яку РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

Російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

В мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Станом на 9 листопада, з-під завалів дістали тіла 55 осіб. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами на той момент ще могли залишатися 19 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA на восьму добу пошукових робіт, що тривають на місці зруйнованої школи, російські війська знову атакували співробітників ДСНС. У четвер, 12 листопада, противник двічі поцілив по українських рятувальниках.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілисмертьРосіяУкраїнапохорон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!