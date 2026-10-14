Долучилося майже 100 підприємств: в Міноборони сказали, скільки повітряних цілей збила приватна ППО

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВійськові ЗСУ"Ситуація напружена": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. Карта"Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракційУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракцій

Долучилося майже 100 підприємств: в Міноборони сказали, скільки повітряних цілей збила приватна ППО

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 36
Долучилося майже 100 підприємств: в Міноборони сказали, скільки повітряних цілей збила приватна ППО
ППО. Джерело: МВС

В Україні посилюють протиповітряний захист завдяки залученню підприємств державного та приватного секторів. Сформовані групи ППО працюють під керівництвом Повітряних сил ЗСУ та захищають інфраструктуру від повітряних загроз.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Також відомство оприлюднило результати експериментального проєкту із залучення підприємств до системи протиповітряної оборони.

Станом на жовтень місяць 2026 року групи приватної протиповітряної оборони знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема російські безпілотники. Загалом у межах експериментального проєкту сформували близько 50 груп ППО.

Наразі бойові завдання виконують підрозділи шести підприємств. Інші групи продовжують навчання або завершують підготовку до роботи.

Читайте також
Олена КудренкоОлена Кудренко
icon 9,5 т.
Мир, після якого України не буде? Путін може використати втому українців для нового удару
icon 9,5 т.
Мир, після якого України не буде? Путін може використати втому українців для нового удару
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 5,7 т.
Росія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відео
icon 5,7 т.
Росія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відео
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 5,1 т.
Як "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі
icon 5,1 т.
Як "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі

Основними засобами ураження ворожих цілей є безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

Експериментальний проєкт передбачає залучення підприємств незалежно від форми власності до посилення захисту повітряного простору України. Міністерство оборони надало майже 100 підприємствам повноваження здійснювати заходи протиповітряної оборони та формувати відповідні групи.

Ініціатива спрямована на посилення захисту промислових потужностей, об’єктів критичної інфраструктури та цивільного персоналу від атак російських безпілотників.

Роботу груп координують відповідні повітряні командування Повітряних сил ЗСУ. Військові разом із підприємствами визначають ділянки роботи, склад груп і необхідне озброєння. Повітряне командування також визначає цілі з урахуванням наявних засобів ураження та поставлених завдань.

Частину озброєння підприємства закуповують власним коштом. За потреби вони можуть звертатися до командування Повітряних сил із проханням тимчасово надати зброю та боєприпаси зі складів військових частин.

Відомо, що проєкт реалізують відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні 30 компаній отримали від Міністерства оборониправо створити приватні групи протиповітряної оборони. Частина таких підрозділів уже виконує бойові завдання та бере участь у знищенні російських дронів.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаППОвійськовіРосія - країна-агресорМіністерство оборони УкраїниПовітряні сили ЗСУ
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись