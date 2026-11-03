Допомагали людям пройти в укриття: унаслідок удару РФ по Комишувасі загинули четверо поліцейських. Фото

Унаслідок російського авіаудару по Комишувасі (Запорізька область) загинули четверо працівників поліції. Життя чоловіків обірвалося під час того, як вони допомагали людям дістатися до укриття.

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Про це повідомили у Національній поліції України. Там зазначили, що загиблі мали багаторічний досвід служби в правоохоронних органах.

"02 листопада 2026 року внаслідок російського авіаційного обстрілу загинули четверо наших колег, які несли службу в селищі Комишуваха", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські загинули допомагаючи людям

Під час російської атаки поліцейські допомагали місцевим мешканцям дістатися до укриття, облаштованого в підземній школі. Однак ворог завдав повторного удару, внаслідок якого люди опинилися заблокованими під завалами. Серед них були четверо правоохоронців і двоє рятувальників.

Загалом унаслідок атаки загинули кілька десятків людей, зокрема працівники ЦНАПу та представники місцевої громади.

Що відомо про загиблих правоохоронців

Михайло Буженко обіймав посаду старшого дільничного офіцера сектору превенції відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції. Він присвятив службі в правоохоронних органах 21 рік.

Микола Баланда працював старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2. Його стаж служби становив 23 роки.

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Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін служили поліцейськими офіцерами громади в цьому ж підрозділі. Кожен із них понад десять років дбав про правопорядок у населених пунктах регіону.

У Нацполіції додали, що троє правоохоронців через окупацію частини Запорізької області втратили можливість жити у власних домівках. Попри це, вони не залишили службу та продовжили працювати з мешканцями інших прифронтових громад.

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"Сьогодні родини загиблих, друзі та колеги переживають важку втрату. За кожним із цих імен – люди, чиє життя підступно обірвали росіяни", – зазначається у повідомленні.

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди. Внаслідок атаки загинули понад 20 осіб також є поранені.

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За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як повідомляв OBOZ.UA, 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. У Немишлянському районі було атаковано перехід між корпусами одного з медичних закладів. Унаслідок ворожого удару поранення отримали 62 людини.