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Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
279
Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Чоловік загинув 2 листопада

Унаслідок російського авіаудару по Комишувасі 2 листопада загинув місцевий підприємець Андрій Анікін. Чоловік допомагав роздавати хліб жителям поблизу підземної школи, куди влучила одна з авіабомб.

Про це повідомляє "Суспільне". Донька загиблого розповіла про його життя, родину та постійну підтримку односельців.

Що відомо про загиблого

За словами доньки Олександри Ремиги, Андрій Анікін добре навчався у школі, хоча мав проблеми з поведінкою. У юності він закінчив місцеву музичну школу за класом фортепіано, а семирічну програму опанував лише за три роки. Також чоловік самостійно зібрав свій перший комп’ютер з окремих деталей.

"Він завжди був "мозком" серед своїх партнерів по роботі. Я не памʼятаю, щоб були якісь питання і задачі, які він би не міг вирішити. Його поради стали базою мені і брату для освіти і подальшого дорослого життя", – наголосила вона.

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Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Андрій Анікін займався підприємництвом. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Андрій Анікін з донькою. Джерело: "Суспільне"

Андрій Анікін займався підприємництвом і мав кілька власних проєктів, зокрема в аграрній сфері. Він багато працював, аби забезпечити родину всім необхідним.

Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Родина Андрія Анікіна. Джерело: "Суспільне"

Донька загиблого згадала, що через постійну зайнятість у дитинстві вони з братом найчастіше бачили батька вечорами. Тож час, проведений разом після його повернення додому, був для дітей особливо цінним.

"Дуже добре памʼятаю, що коли ми їздили на море, тато постійно на пляжі спав. Малою мені це було смішно, а як виросла, то зрозуміла, що він так відсипався, бо постійно старався працювати заради сімʼї", – сказала Олександра.

Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Андрій Анікін займався підприємництвом та допомагав людям. Джерело: "Суспільне"

Чоловік залишався в Комишувасі та допомагав односельцям

Попри повномасштабну війну, Андрій Анікін залишився у рідній Комишувасі та продовжував допомагати місцевим жителям. Донька розповіла, що, хоча родина хотіла, аби батько виїхав у безпечніше місце, вона поважала його рішення залишатися поруч із людьми, які потребували підтримки.

"Він завжди був при голові громади, допомагав за будь-якої нагоди. Так сталось і того ранку, бо коли я йому писала, чи все в порядку, і він був 2 хвилини тому в мережі – стались перші прильоти. Я впевнена, що він побіг допомагати туди. А потім поцілив ФАБ – тато, наші близькі люди і хороші знайомі загинули…", – зазначила Олександра.

Допомагав роздавати хліб: з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Наслідки ворожої атаки

У 55-річного Андрія залишилися дружина та троє дітей. Подружжя прожило разом 33 роки, а наймолодшому синові зараз лише 10 років.

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

Російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Комишуваху загинула працівниця селищної ради Тетяна Здоренко. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно допомагала жителям громади та підтримувала тих, хто опинився у скруті.

Станом на 9 листопада, з-під завалів дістали тіла 55 осіб. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами на той момент ще могли залишатися 19 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA на восьму добу пошукових робіт, що тривали на місці зруйнованої школи, російські війська знову атакували співробітників ДСНС. У четвер, 12 листопада, противник двічі поцілив по українських рятувальниках.

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