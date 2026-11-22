На Сумщині внаслідок детонації російського безпілотника загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася вранці 22 листопада в Новослобідській громаді, де двоє місцевих жителів натрапили на ворожий дрон.

Відео дня

Про це у Telegram повідомив керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко. За попередньою інформацією, підліток зазнав тяжких травм і загинув на місці події.

Обставини трагедії

Наразі всі обставини інциденту залишаються невідомими. Водночас в обласній адміністрації підтвердили, що смертельні поранення дитина отримала через вибух ворожого БПЛА.

У Сумській ОВА висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої дитини.

Жителів Сумщини попередили про небезпеку

В обласній адміністрації наголосили, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо в прикордонних населених пунктах.

Місцевих жителів закликали за жодних обставин не наближатися до підозрілих знахідок, не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщувати. Йдеться, зокрема, про нерозірвані боєприпаси, ворожі безпілотники та інші предмети, які можуть становити смертельну небезпеку.

Окремо нагадали про необхідність пояснювати дітям правила поводження з підозрілими предметами. У разі виявлення потенційно небезпечної знахідки потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.

РЕКЛАМА

Інші російські атаки по Україні

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник атакував п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер на Київщині. Внаслідок удару спалахнула пожежа, а квартири з першого по п'ятий поверх зазнали руйнувань.

За останніми даними, загинуло двоє людей, ще троє людей постраждали, серед них – підліток. Під завалами можуть залишатися 15 мешканців, зокрема двоє дітей. На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 22 листопада Росія атакувала Україну 186 ударними безпілотниками, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 161 ворожу ціль.