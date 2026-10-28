Дрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. Фото

Російські окупанти вбили волонтера з Канади Джессі Адамса, який займався порятунком тварин у прифронтових регіонах. Життя іноземця обірвалося 25 жовтня у Краматорську, Донецької області.

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Чоловік загинув внаслідок прямого влучання безпілотника в автівку. Про це повідомили Facebook-спільноти "Порятунок тварин Харків", та "Їх убила Росія".

"Із глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого друга та побратима у справі порятунку тварин Джессі Адамса – волонтера та засновника канадської організації RainCoast Dog Rescue Society", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загибель та діяльність волонтера

У день загибелі Джессі брав участь в евакуації тварин із Краматорська. Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль, до якого щойно завантажили врятованих тварин, і влучив у лобове скло. Чоловік дістав тяжкі поранення, тож його терміново доправили до місцевої лікарні.

Медики провели реанімацію та невідкладну операцію, однак травми виявилися смертельними.

Джессі був частиною команди Animal Rescue Kharkiv. Разом з іншими рятувальниками він вирушав до прифронтових населених пунктів, де допомагав місцевим жителям і вивозив тварин із небезпечних районів.

"Коли людина долає пів світу, щоб працювати пліч-о-пліч із тобою в одних із найскладніших умов, це означає більше, ніж можна висловити словами. Завдяки Джессі сьогодні живі сотні тварин", – наголосили в організації.

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Колеги загиблого зазначили, що цінували можливість працювати з ним в одній команді. Вони згадуватимуть його як щиру, доброзичливу та виняткову людину, якої їм завжди бракуватиме.

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Як наголосили у спільноті "Їх убила Росія", Джессі Адамс впродовж своєї благодійної діяльності допоміг врятувати понад 1000 життів.

"Тепер у знедолених тваринок ще на один шанс менше вижити в пеклі війни… Світла памʼять… 25.10.2026. Краматорськ", – йдеться у повідомленні.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, що внаслідок російського обстрілу по Харкову загинув польський волонтер Марек Русек-Вольський. Він регулярно привозив гуманітарну допомогу до прифронтових міст і сіл України. За попередньою інформацією, смертельне поранення волонтер дістав наприкінці липня після атаки російського дрона.