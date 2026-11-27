Український дрон-перехоплювач Bullet виробництва компанії "Генерал Черешня" посів друге місце за кількістю знищених російських ударних безпілотників Shahed за місяць серед усіх засобів ураження.

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За цей період перехоплювачем Bullet було знищено 1200 російських "Шахедів".

Результат Bullet є закономірним наслідком системної роботи компанії та поступового нарощування присутності в сегменті дронів-перехоплювачів. Частка Bullet у продажах перехоплювачів через "єБали" у програмі "Армія дронів. Плюс" серед усіх виробників зросла з 14,65% у вересні до 23,65% у жовтні та 36,75% у листопаді. Таким чином, наразі приблизно третина продажів дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами" через Brave1 Market припадає на Bullet.

Водночас компанія "Генерал Черешня" продовжує утримувати перше місце за загальною кількістю знищених повітряних цілей серед виробників безпілотних систем.

Bullet призначений для перехоплення ударних безпілотників противника. Наразі компанія розвиває напрямок безпілотних систем для протидії російським засобам повітряного нападу та готує перехоплювачі у кількох модифікаціях.

Результати застосування Bullet демонструють зростання ролі українських безпілотних систем у протидії російським ударним БпЛА та розвитку альтернативних засобів перехоплення повітряних загроз.