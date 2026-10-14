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Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 24,9 т.
Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео
Дрони атакували Саратовську область РФ

З ночі ударні дрони Сил оборони атакують Саратовську область. Численні вибухи лунали у промзоні міста Балаково.

Повідомляється про  ураження дата-центру "Сбербанка" та металургійного заводу. Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Вибухи у місті Балаково почали лунати ще з ночі. Станом на 5 годину ранку атака тривала, за оцінками Exilenova+, "вже кілька годин".

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Під ударом, вочевидь, опинилася енергетична інфраструктура ворога: на одному з відео видно характерний білий спалах після прильоту.

"Балаково. Момент прильоту по енергетичній інфраструктурі", – зазначали в Exilenova+.

Балаково, за даними Exilenova+, упродовж кількох годин атакували ударні дрони Сил оборони.

Окрім енергетики (чи замість неї) під ударом міг опинитися великий дата-центр російського "Сбербанку".

"Є велика ймовірність що під атакою – МегаЦОД "Сбербанку" в Балаково. Місцеві повідомляють про десятки вибухів... Будівництво комплексу ще не завершено, однак об’єкт реалізується поетапно, а його окремі частини могли бути введені в експлуатацію", – зазначили в Exilenova+.

Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад $1 млрд) передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії: близько 3 000 серверних стійок, до 120 000 серверів та електричну потужність до 82 МВт.

"ЦОД призначений для забезпечення ІТ-інфраструктури "Сбербанку", зберігання й обробки даних. Також повідомлялося про плани розміщення на його базі сервісів державної цифрової платформи "ГосТех", – додали в Exilenova+, знову уточнивши, що "під атакою могла опинитися енергетична інфраструктура у цьому районі".

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Аналіз Exilenova+

Супутники NASA FIRMS зафіксували численні осередки пожеж у промисловій зоні Балаково. Там розташовані ЦОД "Сбербанку" та металургійний завод.

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі

Цей завод ("МЗ Балаково") також  потрапив під удар.

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Заграва від пожежі

Невдовзі прильоти по  ЦОД "Сбербанка" та "МЗ Балаково" було підтверджено.

Так, ураження обох цих  об'єктів в Exilenova+ підтвердили ексклюзивними кадрами з місць. 

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Атаковано  МегаЦОД "Сбербанку"

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Атаковано металургійний завод у Балаково

Також там додали, що металургійний завод у Балаково, по якому прилетіло цієї ночі, спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, зокрема арматури й сортового прокату. Завод виробляє понад 1 млн тонн сталевого прокату на рік, має власне сталеплавильне виробництво.

Упродовдж атаки у місті активно працювала російська ППО. Росіяни могли спостерігати результати її роботи у власних будинках: у деяких з них повилітали шибки.

Дрони атакували Балаково у Саратовській області: прогриміла серія вибухів. Фото і відео

Результати роботи російської ППО

Як повідомляв OBOZ.UA, у Хрустальному на Луганщині прогриміли вибухи, сталася пожежа. Під ударом опинилося місце розташування російських військ.

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