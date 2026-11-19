Вранці 19 листопада на території республіки Татарстан (РФ) пролунали численні вибухи. Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

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У районі промислового об’єкта сталася пожежа. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в республіці Татарстан оголосили близько 3:00 ночі за місцевим часом. Місцеві служби повідомляли про загрозу атаки БпЛА на міста Леніногорськ, Бугульма, Єлабуга, Нижньокамськ, Заїнськ, Альметьєвськ, Набережні Челни.

За попередньою інформацією, основна ціль атаки розташована в Альметьєвську. Там безпілотники проривалися до нафтоперекачувальної станції нафтопроводу "Дружба".

Моніторингові канали повідомили, що атака була успішною і на території промислового об’єкта почалася пожежа. Місцеві жителі своєю чергою публікують у мережі кадри зі стовпом чорного диму, який здіймається в районі Альметьєвська.

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Жителі Альметьевська бачили яскраві спалахи в районі села, де розташована нафтоперекачувальна станція системи магістральних нафтопроводів РФ. OSINT-аналітик ASTRA, вивчивши відео, дійшов висновку, що станція була атакована та вражена. Це опосередковано підтверджують повідомлення місцевих жителів, які повідомляють, що у напрямку станції поїхали швидкі та пожежні машини.

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Що відомо про об’єкт

Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" – найбільший нафтоперекачувальний і розподільчий вузол у складі АТ "Транснефть – Прикамье" (входить до системи ПАТ "Транснефть"). Розташована в Альметьєвському районі Республіки Татарстан, на відстані близько 1200 км від кордону з Україною. Входить до зони відповідальності Ромашкинського районного нафтопровідного управління.

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Загальну місткість резервуарів для зберігання сировини оцінюють приблизно в 650 тис. куб. метрів. Резервуарний парк розділений на кілька майданчиків, зокрема "Калейкіно-2" і "Калейкіно-3", і включає великі вертикальні сталеві резервуари об’ємом 20 тис. і 50 тис. куб. метрів кожен.

Станція забезпечує перевалку та підготовку сировини для експортних і внутрішніх магістралей, зокрема через вузол забезпечується подача до 14 млн тонн нафти на рік лише на нижньокамський нафтопереробний комплекс ТАНЕКО, а також формування експортних партій у напрямку західних портів і нафтопроводу "Дружба".

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Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ поскаржилися на українську атаку. Під удар потрапили одразу два нафтопереробні заводи на Кубані – Ільський та Афіпський.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 17 листопада українські безпілотники масовано атакували Республіку Башкортостан у РФ. Основною ціллю удару стало підприємство "Газпром нефтехим Салават".