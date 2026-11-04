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Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську: що відомо про наслідки. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
60
Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську: що відомо про наслідки. Відео
Об’єкти Ozon опиняються під ударами дронів регулярно

У ніч проти 4 листопада у російській Адигеї пролунали вибухи. У місті Адигейськ під ударами БпЛА опинився логістичний центр Ozon.

На об'єкті спалахнула пожежа, ураження підтвердили пресслужба компанії та регіональна влада. Про це пише незалежне  російське видання Аstra.

Що відомо про атаку

За даними Аstra, уночі дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську.  Там проводили евакуацію співробітників.

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У компанії ураження підтвердили, щоправда, причиною негараздів назвали "происшествие".

"Інцидент в Адигейську. Під атаку БПЛА потрапив наш логістичний центр Адигейськ_РФЦ. Ми оперативно евакуювали всіх працівників, попередньо ніхто не постраждав. Виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби", – йшлося у повідомленні.

Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську: що відомо про наслідки. Відео

Скриншот повідомлення

Операції на цьому об'єкті зупинили: нові товари там не приймають, ті, що були прийняті раніше, вилучають із продажу, частину замовлень скасовують або перенаправляють через інші логістичні центри.

Підтвердив атаку й глава регіону Мурат Кумпілов.

"Унаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на території логістичного центру OZON в Адигейську. До ліквідації пожежі залучені сили та засоби МНС, рятувальники. На місці працюють правоохоронці, керівництво всіх служб і відомств, адміністрація муніципалітету. Персонал комплексу евакуювали, наразі інформації про постраждалих або загиблих не надходило", – впорався без евфемізмів російський чиновник.

Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську: що відомо про наслідки. Відео

Скриншот повідомлення

Атакований розподільчий/фулфільмент-центр  маркетплейсу в Адигейську має площу більше 100 тисяч квадратних метрів (в окремих джерелах вкзується 107,9 тис. кв. м).

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня українські дрони атакували російські цілі за 2 500 км.

Тоді горіли об'єкт  OZON і хімзавод "Омський каучук". 

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