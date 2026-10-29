Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівМер Конотопа Семеніхін викликав поліцію через коментар місцевої жительки під його дописом: що відомо про ситуацію в місті. Фото і відеоМер Конотопа Семеніхін викликав поліцію через коментар місцевої жительки під його дописом: що відомо про ситуацію в місті. Фото і відеоУ Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунулиУ Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зіркиКругосвітній круїз з метою перечекати президентство Трампа завершився через здорожчання пального: пасажирів висадили в КамбоджіКругосвітній круїз з метою перечекати президентство Трампа завершився через здорожчання пального: пасажирів висадили в КамбоджіЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
7,9 т.
Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео
У РФ знову скаржаться на атаку дронів. Джерело: Shutterstock/Fotodom

У ніч на 29 жовтня українські дрони масовано атакували Московську область та інші регіони РФ. Унаслідок операції роботу аеропортів було паралізовано, через що два літаки, які летіли з Туреччини до Москви, розвернули назад.

Потужні вибухи також пролунали у Башкортостані та Калузькій області. OBOZ.UA розповідає, що відомо про атаку на Росію в ніч на 29 жовтня.

Атака на Москву

Ще ввечері 28 жовтня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на столичний регіон. За версією московського мера, у період орієнтовно з 21:00 до 23:00 у Московській області нібито збили понад 50 БПЛА.

Також він повідомляв про роботу ППО навколо Москви протягом усієї ночі. За інформацією мера Москви, фахівці екстрених служб "працюють на місці падіння уламків".

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,6 т.
ЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані Генштабу
10,6 т.
ЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані Генштабу
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
9,2 т.
Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото
9,2 т.
Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
6,3 т.
Півтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. Відео
6,3 т.
Півтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. Відео

"У період з 20:30 28 жовтня по 07:00 29 жовтня у бік Московського регіону летіли 613 БПЛА. Більшість нейтралізована силами ППО Міноборони на далеких підступах. 231 безпілотник знищено на підльоті до Москви", – розповів Собянін.

Росавіація запровадила обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський. Очевидці повідомляли про три вибухи під Наро-Фомінськом, за 56 км від Москви. Також росіяни скаржилися на вибухи в інших районах Московської області.

Башкортостан

Українські безпілотники також дісталися міста Стерлітамак у Республіці Башкортостан. За попередніми даними, ціллю атаки могла стати промислова зона.

Моніторингові канали повідомляли, що після серії вибухів у Стерлітамаку здійнявся стовп диму.

"Знову серія потужних хлопків, у промзоні знову чутна сирена. Ще сильний хлопок, аж вікна трясуться", – пишуть у місцевих пабликах Стерлітамака.

За попередніми даними, під удар міг потрапити Стерлітамакський нафтохімічний завод. Це велике нафтохімічне підприємство, що входить до холдингу "Росхім", яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, авіаційного бензину, високооктанових добавок та антиоксидантів для палива. На території заводу фіксувалися вибухи та загоряння внаслідок атак БПЛА, зокрема, восени 2025 року та у вересні 2026 року.

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Результати атаки БПЛА. Джерело: Exilenova+

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Дим після атаки. Джерело: Exilenova+

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Результати атаки БПЛА. Джерело: Exilenova+

Система моніторингу природних пожеж та теплових аномалій на поверхні Землі в режимі, близькому до реального часу NASA FIRMS станом на ранок 29 жовтня зафіксувала масштабну пожежу у Стерлітамаку.

Теплові аномалії супутники фіксували безпосередньо у промисловій зоні. Місцеві жителі також повідомляли, що вибухи лунали в промисловій зоні та в районі залізничного вузла, що примикає до промзони міста.

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Пожежа у Стерлітамаку. Джерело: NASA FIRMS

Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

У РФ скаржаться на вибухи. Джерело: Скриншот

Новину доповнюють…

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!