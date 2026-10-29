Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відео

У ніч на 29 жовтня українські дрони масовано атакували Московську область та інші регіони РФ. Унаслідок операції роботу аеропортів було паралізовано, через що два літаки, які летіли з Туреччини до Москви, розвернули назад.

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Потужні вибухи також пролунали у Башкортостані та Калузькій області. OBOZ.UA розповідає, що відомо про атаку на Росію в ніч на 29 жовтня.

Атака на Москву

Ще ввечері 28 жовтня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на столичний регіон. За версією московського мера, у період орієнтовно з 21:00 до 23:00 у Московській області нібито збили понад 50 БПЛА.

Також він повідомляв про роботу ППО навколо Москви протягом усієї ночі. За інформацією мера Москви, фахівці екстрених служб "працюють на місці падіння уламків".

"У період з 20:30 28 жовтня по 07:00 29 жовтня у бік Московського регіону летіли 613 БПЛА. Більшість нейтралізована силами ППО Міноборони на далеких підступах. 231 безпілотник знищено на підльоті до Москви", – розповів Собянін.

Росавіація запровадила обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський. Очевидці повідомляли про три вибухи під Наро-Фомінськом, за 56 км від Москви. Також росіяни скаржилися на вибухи в інших районах Московської області.

Башкортостан

Українські безпілотники також дісталися міста Стерлітамак у Республіці Башкортостан. За попередніми даними, ціллю атаки могла стати промислова зона.

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Моніторингові канали повідомляли, що після серії вибухів у Стерлітамаку здійнявся стовп диму.

"Знову серія потужних хлопків, у промзоні знову чутна сирена. Ще сильний хлопок, аж вікна трясуться", – пишуть у місцевих пабликах Стерлітамака.

За попередніми даними, під удар міг потрапити Стерлітамакський нафтохімічний завод. Це велике нафтохімічне підприємство, що входить до холдингу "Росхім", яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, авіаційного бензину, високооктанових добавок та антиоксидантів для палива. На території заводу фіксувалися вибухи та загоряння внаслідок атак БПЛА, зокрема, восени 2025 року та у вересні 2026 року.

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Система моніторингу природних пожеж та теплових аномалій на поверхні Землі в режимі, близькому до реального часу NASA FIRMS станом на ранок 29 жовтня зафіксувала масштабну пожежу у Стерлітамаку.

Теплові аномалії супутники фіксували безпосередньо у промисловій зоні. Місцеві жителі також повідомляли, що вибухи лунали в промисловій зоні та в районі залізничного вузла, що примикає до промзони міста.

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