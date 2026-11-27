У ніч проти 27 листопада російську Тульську область атакували ударні дрони Сил оборони України. Уражено Єфремовський завод синтетичного каучуку: спалахнула масштабна пожежа.

Відео дня

Підприємство задіяне у виробництві компонентів ракетного палива, зокрема для ОТРК "Іскандер". Подробиці повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Атаковано хімзавод, залучений у виробництві ракет "Іскандер"

Атака на Тульську область розпочалася ще на початку доби. Адже станом на 01:17 за київським часом, коли про неї вперше повідомили в Exilenova+, на ураженому хімзаводі вже вирувала пожежа.

"Єфремовський завод синтетичного каучуку (Тульська область) наразі під атакою ударників СОУ. У районі підприємства спостерігається масштабна пожежа", – йшлося у повідомленні.

Пожежа на підприємстві, продукція якого використовується у виробництві компонентів ракетного палива та матеріалів для потреб окупантів, розгоралася дедалі більше.

РЕКЛАМА

Головні історії дня

"Уражено Єфремовський завод синтетичного каучуку (ЄЗСК), залучений до виробництва твердого ракетного палива для "Іскандерів". Підприємство є одним із великих виробників синтетичного каучуку в Росії та має стратегічне значення для її військово-промислового комплексу. Спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, полімерів і поліізобутиленових присадок. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод залучений до виробництва складових пластичних вибухових речовин і матеріалів для твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", – зазначили в Exilenova+.

РЕКЛАМА

Підтвердили ураження і у незалежному російському виданні ASTRA.

"Місто Єфремов Тульської області атакують дрони. Читачі ASTRA повідомляють, що про безпілотну небезпеку від МНС оголосили вже після того, як пролунав перший вибух, а повітряної тривоги не було, оскільки її вмикають лише за ракетної небезпеки. Тим часом вибух зафіксовано на ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку", що підтверджує OSINT-аналітик ASTRA за відео Exilenova+. Єфремовський завод синтетичного каучуку (ЄЗСК), як і ТЕЦ, був заснований у 1933 році. Виробляє широкий спектр полімерів і каучуків, але для ВПК РФ особливо важливий гідроксильований полібутадієн – спеціальний полімерний матеріал, який, як повідомляв Генштаб ЗСУ, використовується для виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", – йшлося у повідомленні.

РЕКЛАМА

Також, за даними ASTRA, під ударом також опинилася Єфремовська ТЕЦ, що живить місто та та хімзавод.

Місцева влада влучання вирішила приховувати. Губернатор Тульської області підтвердив атаку БПЛА на регіон, не згадавши вибухи на ЄЗСК та Єфремовській ТЕЦ.

РЕКЛАМА

Дмитро Міляєв повідомив, що у небі над Тульською областю підрозділи ППО міноборони Росії нібто знищили 4 українські безпілотники.

"Постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків БПЛА частково пошкоджено скління в трьох приватних домоволодіннях населеного пункту в Єфремовському муніципальному окрузі", – написав чиновник.

РЕКЛАМА

Єфремовський хімзавод вже неодноразово ставав ціллю Сил оборони. Перше офіційно підтверджене ураження відбулося у ніч на 24 грудня 2025 року, тоді Генштаб повідомляв про вибухи та масштабну пожежу на території виробництва. Подальші ураження відбулися 25 вересня та 26 жовтня 2026 року. Після жовтневої атаки повідомлялося про пошкодження виробничої інфраструктури підприємства.

Як розповідав OBOZ.UA, у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи в російському Башкортостані, після чого здійнявся дим. Попередньо відомо, що атаки зазнав об’єкт "Транснефть-Урал". Зокрема, ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Субханкулово".

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило удар по нафтопереробному заводу "Слов'янськ-Еко" у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Ураження відбулося в ніч проти 26 листопада.