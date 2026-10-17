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"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 4,0 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео
Володимир Путін, Андрій Бєлоусов та Валерій Герасимов на зустрічі з російськими окупантами у день Росії. Ілюстративне фото. Джерело: росмедіа

У Росії визнали, що недооцінили Україну, розпочавши проти неї війну. Через це було допущено низку помилок, зокрема надто стислі терміни підготовки до початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю російському пропагандисту Антону Красовському зізнався генерал-полковник армії РФ Володимир Попов. Фрагмент розмови опублікував російський опозиційний Telegram-канал "Сеятель ветра".

Російський генерал визнав, що РФ недооцінила Україну

У розмові з Красовським Попов заявив, що Росія прорахувалася, вирішивши розпочати війну з Україною.

"Недооцінили ситуацію. Недооцінили їх як сильну державу, як військову державу, що має певний потенціал, певний рівень підготовки. І, найімовірніше, повелися на те, що думали – як у Криму: прийдемо, а нас зустрінуть з хлібом-сіллю. Та не буде цього!" – сказав російський генерал.

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Недооцінка жертви нападу, на його думку, призвела до низки критичних для Росії помилок. Зокрема, Кремль вирішив, що особливо готуватися до "бліцкригу" немає потреби.

"Ми, загалом, десь були не готові до такої війни. Для таких великих, великомасштабних операцій потрібен був щонайменше рік-два підготовки. Потрібно заздалегідь мобілізувати війська. створити резерви, сформувати арсенал, забезпечити зберігання боєприпасів та озброєння. Навіть, знаєте, просто-напросто склади для артилерії мають зберігатися на складах тактичного призначення. А їх у нас не було!" – обурився Попов.

При цьому Москва своєї помилки ніколи не визнає – щоб не зізнаватися в тому, що очевидно вже для всього світу, і не дати українцям нових приводів для насмішок над "наддержавою" та її "другою армією світу".

"Ми чомусь замовчуємо про це. Чому? Тому що це невигідно. Невигідно з двох боків, напевно. По-перше – перед противником не хотілося б відкриватися з цього боку. Ми будемо виглядати надто безглуздо", – заявив Попов.

Примітно, що російський генерал обмежився лише "діагностуванням" помилковості повномасштабної агресії РФ проти України, не запропонувавши навіть натяку на вирішення ситуації, що склалася.

"Генерал Попов в інтерв’ю Антону Красовському визнав, що Путін недооцінив Україну, вступив у війну без підготовки, і Росії довелося дорого заплатити за цей прорахунок. Уся ця війна спочатку почалася помилково і була повним ідіотизмом, про що тепер відкрито говорять усі. Ось тількиприпиняти цей ідіотизм тепер ніхто не поспішає", – підсумував "Сеятель ветра".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 16 жовтня, російський диктатор Володимир Путін виступив із новою погрозою. Він заявив, що "завдання нанесення масованих ударів по Україні має бути продовжено".

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