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"Думав, що помру": поліцейські показали кадри порятунку 9-річного хлопчика після удару РФ по Глухову. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
789
"Думав, що помру": поліцейські показали кадри порятунку 9-річного хлопчика після удару РФ по Глухову. Відео
Поліцейські евакуюють постраждалих після повторної російської атаки на Глухів. Джерело: Скриншот

Вранці 14 листопада російський безпілотник влучив у приватне домоволодіння в Глухові на Сумщині. На місце прибули поліцейські, які з'ясували, що в палаючому будинку можуть перебувати жінка з онуком. Коли ворог почав готуватися до повторної атаки, один із правоохоронців накрив хлопчика собою.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Сумській області. У поліції розповіли, як врятували 54-річну жінку та її 9-річного онука, і оприлюднили відео з місця події.

Повідомлення про влучання ворожого БПЛА в одне з домоволодінь надійшло до поліції близько шостої години ранку. На виклик виїхали співробітники відділу поліції №1 у Глухові.

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Прибувши на місце, поліцейські побачили будинок, охоплений вогнем. Ворожий безпілотник влучив у господарську споруду, звідки полум'я перекинулося на житлову будівлю.

Від сусідів правоохоронці дізналися, що всередині можуть перебувати 54-річна жінка з онуком. Поки один із поліцейських намагався потрапити до оселі через вікна, його напарник обійшов будинок і знайшов обох на задньому подвір'ї. Жінка мала сильну кровотечу, тому він наклав їй турнікет на ногу.

У цей момент правоохоронець почув, що ворожий безпілотник наближається для повторної атаки. Він спробував перемістити жінку з дитиною в безпечніше місце, однак часу на це вже не було. Тоді поліцейський накрив 9-річного хлопчика власним тілом, щоб захистити його від атаки.

Унаслідок повторного удару постраждали правоохоронець і 54-річна жінка. Хлопчик дістав ушкодження лише під час першої атаки.

''Думав, що помру'': поліцейські показали кадри порятунку 9-річного хлопчика після удару РФ по Глухову. Відео

Хлопчик на місці російського удару по Глухову на Сумщині. Джерело: Скриншот

Попри власні поранення, правоохоронець разом із напарником посадили постраждалих до службового автомобіля та терміново відвезли їх до лікарні. Наразі всі троє перебувають під наглядом медиків.

9-річний хлопчик сказав правоохоронцю: "Я думав, що помру. Дякую, дядю поліцейський".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу евакуювали вісьмох цивільних із Лиману Донецької області. Рятувальна операція тривала дві доби в умовах російських засідок і постійних атак безпілотників.

Під час відходу групу атакував російський FPV-дрон. Один із військовослужбовців прикрив цивільних власним тілом і дістав важке поранення. Усі восьмеро людей вижили, а бійця вдалося вчасно евакуювати та надати йому медичну допомогу.

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