''Думав, що помру'': поліцейські показали кадри порятунку 9-річного хлопчика після удару РФ по Глухову. Відео

Вранці 14 листопада російський безпілотник влучив у приватне домоволодіння в Глухові на Сумщині. На місце прибули поліцейські, які з'ясували, що в палаючому будинку можуть перебувати жінка з онуком. Коли ворог почав готуватися до повторної атаки, один із правоохоронців накрив хлопчика собою.

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Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Сумській області. У поліції розповіли, як врятували 54-річну жінку та її 9-річного онука, і оприлюднили відео з місця події.

Повідомлення про влучання ворожого БПЛА в одне з домоволодінь надійшло до поліції близько шостої години ранку. На виклик виїхали співробітники відділу поліції №1 у Глухові.

Прибувши на місце, поліцейські побачили будинок, охоплений вогнем. Ворожий безпілотник влучив у господарську споруду, звідки полум'я перекинулося на житлову будівлю.

Від сусідів правоохоронці дізналися, що всередині можуть перебувати 54-річна жінка з онуком. Поки один із поліцейських намагався потрапити до оселі через вікна, його напарник обійшов будинок і знайшов обох на задньому подвір'ї. Жінка мала сильну кровотечу, тому він наклав їй турнікет на ногу.

У цей момент правоохоронець почув, що ворожий безпілотник наближається для повторної атаки. Він спробував перемістити жінку з дитиною в безпечніше місце, однак часу на це вже не було. Тоді поліцейський накрив 9-річного хлопчика власним тілом, щоб захистити його від атаки.

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Унаслідок повторного удару постраждали правоохоронець і 54-річна жінка. Хлопчик дістав ушкодження лише під час першої атаки.

Попри власні поранення, правоохоронець разом із напарником посадили постраждалих до службового автомобіля та терміново відвезли їх до лікарні. Наразі всі троє перебувають під наглядом медиків.

9-річний хлопчик сказав правоохоронцю: "Я думав, що помру. Дякую, дядю поліцейський".

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