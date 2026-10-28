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"Дуже важливе посередництво США": Зеленський зробив заяву про евакуацію з Олешок

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
558
"Дуже важливе посередництво США": Зеленський зробив заяву про евакуацію з Олешок
Зеленський розповів про підготовку гуманітарної евакуації людей з окупованих Олешок

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку гуманітарної евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині. За його словами, важливу роль у цьому процесі відіграє посередництво США.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з медіа. Він зазначив, що Україна не розголошуватиме подробиць, аби не зашкодити евакуації.

"Я не знаю, що буде, але знаю, що може бути. Тому я не хочу розголошувати занадто багато деталей. Бо ці деталі або публічна реакція можуть щось зруйнувати", – сказав президент.

Він зазначив, що робота над гуманітарною евакуацією розпочалася завдяки ініціативі першої леді США Меланії Трамп. За його словами, українська сторона розуміє, які кроки мають виконати всі учасники процесу для її організації.

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"Перше: дуже важливе посередництво Сполучених Штатів. Вони мають приїхати з медіа, з журналістами. Це було наше прохання, бо ми не можемо довіряти російській стороні", – сказав Зеленський.

Глава держави подякував американській стороні за сприяння в організації евакуації людей. Він зазначив, що поки невідомо, який напрямок обиратимуть мешканці Олешок: виїзд углиб окупованої території чи на підконтрольну Україні територію.

За словами президента, багато людей прагнуть повернутися на підконтрольну Києву територію, однак як саме відбуватиметься евакуація на практиці, наразі невідомо.

"Це те, що мені розповіли наші люди, військові та розвідка. І, звісно, у них є вся інформація про те, що робити та як комунікувати між собою. Дамо кілька днів на це, і побачимо результат.

Доповнюється...

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