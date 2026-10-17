Двоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. Фото

Російські війська 16 жовтня завдали удару по приватному підприємству у Маневичах Волинської області. Унаслідок атаки загинув його співробітник Олександр Деркач.

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У нього залишилися троє синів, двоє з них захищають Україну на фронті. Про вбитого росіянами українця розповів Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Що відомо про вбитого Росією чоловіка

У Маневицькій громаді 17-19 жовтня оголошено Дні жалоби за вбитим російським ударом мешканцем села Велика Яблунька Олександром Деркачем.

Життя чоловіка 1962 року народження 16 жовтня обірвала ворожа атака на приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах.

"Понад 10 років Олександр Дмитрович присвятив роботі на цьому підприємстві. У нього залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів, двоє з яких, Віталій та Дмитро, нині захищають Україну від російської агресії", – зазначив селищний голова.

Він додав, що під час тієї атаки ще восьмеро людей отримали поранення. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

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Росія вдарила по підприємству, що виготовляє заморожені фрукти

Під ударом окупантів 16 жовтня опинилося приватне підприємство з польським капіталом "Агрофрукт ЛТД", воно входить до польської Polko Group, власниками якої є громадяни Польщі Савомир та Ярослав Полковські.

Підприємство працює на Волині з 2001 року і є одним із провідних українських експортерів органічних ягід. Зокрема, воно спеціалізується на заморожуванні малини, полуниці й обліпихи.

Компанія співпрацює з місцевими фермерами, закуповуючи ягоди, вирощені на плантаціях у п'яти районах області.

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По підприємству росіяни вдарили близько 8 години ранку. На той момент на роботу прийшла лише частина співробітників.

Після ворожого удару на підприємстві спалахнула пожежа. Наразі воно призупинило роботу, триває оцінка масштабів руйнувань.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні війська РФ також вдарили по Дніпру. На місці удару спалахнула пожежа, загинув чоловік, є постраждалі.

Окрім того, окупанти атакували Умань і Черкаси: пошкоджено багатоповерхівку і підприємство.