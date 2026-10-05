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Двигун уже не китайський: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російських реактивних БпЛА "Герань-4"

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 5,1 т.
Двигун уже не китайський: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російських реактивних БпЛА "Герань-4"
У ГУР розкрили дані про нову модифікацію російських БпЛА "Герань-4". Джерело: War sanctions / колаж OBOZ.UA

Головне управління розвідки опублікувало дані про нову модифікацію російських БПЛА "Герань-4", якими окупанти обстрілюють Україну. Так, зокрема, в новій комплектації додали оптичну навігаційну систему, нову бойову частину – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження, а також новий блок "МОХ", основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр).

Про це повідомили в ГУР. Такі оновлені "Герані" Росія застосовує починаючи з осені цього року.

Що містить оновлена "Герань-4"

У ГУР розкрили дані про нову версію російських реактивних БпЛА "Герань-4", які, як зазначається, ворог почав застосовувати восени цього року.

Так, нова модифікація "Герані-4" містить новий блок "МОХ", основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр) PNI5GA виробництва PNI Sensor (США).

"МОХ" працює разом із інерціальним навігаційним модулем SADRA та зменшує дрейф його гіроскопів, підвищуючи точність автономної навігації БпЛА", – йдеться в матеріалі.

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Також у новій "Герані" до супутникової та інерціальної навігації противник додав ще одну автономну навігаційну систему "Сусанін". У ГУР пояснили, що це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять комп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. У ГУР додали, що аналогічна система також використовується на нових БпЛА "Герань-5" версії К5.

Ще одним оновленням є те, що для ефективного ураження (перерізання кумулятивним струменем) мостових конструкцій та опор повітряних ЛЕП противник почав застосовувати нову бойову частину КРСН (кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження). Замість китайського турбореактивного двигуна Telefly прийшов локалізований в алабузі аналог російського виробництва.

Решта компонентів "Герані" залишилася без змін і є ідентичною попереднім модифікаціям.

У розкрили дані про нову версію російських реактивних БпЛА ''Герань-4''.Джерело: ГУР

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