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"Двигуни – це ключ": Зеленський розповів, скільки моделей перехоплювачів проти реактивних дронів тестує Україна

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
"Двигуни – це ключ": Зеленський розповів, скільки моделей перехоплювачів проти реактивних дронів тестує Україна
Володимир Зеленський – президент України.
Джерело: Джошуа Оллі/FT.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна одночасно випробовує п’ять моделей дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Одну з розробок країна планує виробляти в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня, тоді як чотири інші моделі ще проходять випробування.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times. Розмова відбулася в укритті київської школи, яку незадовго до цього пошкодив російський реактивний дрон.

Росія останнім часом збільшила використання реактивних дронів, які складніше перехоплювати традиційними засобами протиповітряної оборони.

Президент повідомив, що за останню добу Росія запустила близько 500 безпілотників, приблизно половина з них була реактивною. Українська сторона знищує близько 57% таких дронів, тоді як показник знищення звичайних БПЛА становить 85-90%.

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Саме тому Україна прискорює створення спеціальних перехоплювачів, які мають бути здатні наздоганяти та знищувати швидкісні цілі.

"Двигуни – це ключ, ми справді імпортуємо їх дуже багато. Є двигуни нашого виробництва, але їх недостатньо", – сказав Зеленський.

Нестача двигунів є однією з головних проблем, яка може впливати на темпи виробництва таких безпілотників.

Окремо Зеленський розповів про застосування американських винищувачів F-16 для боротьби з новим типом російських повітряних цілей. Ці літаки ефективно збивають реактивні дрони.

Водночас президент заявив, що близько половини українських F-16 тривалий час перебувають у Європі через ремонт і технічне обслуговування. Зеленський закликав партнерів допомогти перенести частину робіт з обслуговування винищувачів безпосередньо в Україну, щоб скоротити час їхнього повернення до виконання бойових завдань.

Україна має проблеми з фінансуванням розвитку та масового виробництва необхідних засобів протиповітряної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Україна може надати партнерам, які вже співпрацюють у сфері безпілотників,доступ до новітніх технологій перехоплення російських реактивних дронів.Йдеться про засоби, які українські сили вже використовують у бойових умовах.

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