Сьогодні вранці сили оборони продовжили удари по нафтопереробних заводах лаптів, але станом на першу половину дня виникла плутанина саме щодо того, куди саме було завдано удару. Подія відбувалася в Уфі, а там буквально один за одним стоять аж три НПЗ "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-Новойл", і тому треба було отримати фото та відео пожежі з різних ракурсів,щоб зрештою стало зрозуміло, який НПЗ із трьох став приймаючою стороною. Як з’ясувалося, іменинником став "Башнефть-Новойл". Цей завод є структурою третього рівня ПАТ "НК Роснефть", що свідчить про те, що Ігорьку Сєчіну прийшов полум’яний привіт.

Відео дня

Місцеві жителі пишуть про те, що спостерігали проліт дронів та роботу стрілецької зброї в районі заводу, після чого прогриміли вибухи, а далі – як завжди – потужний спалах, а потім – клуби чорного диму, що перетворилися на суцільний стовп, а згодом і шлейф. Трохи пізніше стало відомо про те, що горить як мінімум установка каталітичного риформінгу Л-35, яка забезпечує виробництво високооктанового компонента бензину. За іншими даними, горіло ще щось і, можливо, на території сусіднього заводу, але станом на зараз додаткових подробиць немає.

Зате прямо зараз можна говорити про те, що марна та безглузда пауза в довгій серії ударів по НПЗ успішно завершена і що розпочався аудит заяв лаптів про те, що за ці два тижні вони відремонтували та запустили в роботу значну частину пошкоджених потужностей. Причому їхня преса це подавала як зразок трудового подвигу, оскільки обсяг робіт і, відповідно, повернутих у роботу потужностей був видатним… Але ми пам’ятаємо про те, що ще до 16 жовтня, коли Україна призупинила завдання ударів по НПЗ, прутін публічно розповідав про те, що вже відремонтовано понад 90% НПЗ, а тепер виходить, що після його слів усі кинулися ремонтувати менше ніж 10%,що залишилися? Загалом, як завжди, дід розповідав казку про білого бичка та семеро гномів, що й не дивно,оскільки прутін – той ще казкар.

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Головне тут те, що трампопутінська операція "Дизель" просто зараз активно зливається в унітаз і вже можна говорити про те, що летюча кришка на московському НПЗ була не найцікавішим видовищем для москвичів. Буде ще цікавіше й веселіше, оскільки процес явно пішов. А як ми пам’ятаємо, під час цієї самої паузи добрі пташки наносили візит нафтохімічному заводу в Омську. Тоді ще виникали питання про те, чому вони не відвідали НПЗ,який стоїть поруч, а відповідь на них проста: всьому свій час.

Головні історії дня

Місцеві жителі пишуть про те, що спостерігали проліт дронів та роботу стрілецької зброї в районі заводу, після чого прогриміли вибухи, а далі – як завжди – потужний спалах, а потім – клуби чорного диму, що перетворилися на суцільний стовп, а згодом і шлейф. Трохи пізніше стало відомо про те, що горить як мінімум установка каталітичного риформінгу Л-35, яка забезпечує виробництво високооктанового компонента бензину. За іншими даними, горіло ще щось і, можливо, на території сусіднього заводу, але станом на зараз додаткових подробиць немає.

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Зате прямо зараз можна говорити про те, що марна та безглузда пауза в довгій серії ударів по НПЗ успішно завершена і що розпочався аудит заяв лаптів про те, що за ці два тижні вони відремонтували та запустили в роботу значну частину пошкоджених потужностей. Причому їхня преса це подавала як зразок трудового подвигу, оскільки обсяг робіт і, відповідно, повернутих у роботу потужностей був видатним… Але ми пам’ятаємо про те, що ще до 16 жовтня, коли Україна призупинила завдання ударів по НПЗ, прутін публічно розповідав про те, що вже відремонтовано понад 90% НПЗ, а тепер виходить, що після його слів усі кинулися ремонтувати менше ніж 10%,що залишилися? Загалом, як завжди, дід розповідав казку про білого бичка та семеро гномів, що й не дивно,оскільки прутін – той ще казкар.

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Головне тут те, що трампопутінська операція "Дизель" просто зараз активно зливається в унітаз і вже можна говорити про те, що летюча кришка на московському НПЗ була не найцікавішим видовищем для москвичів. Буде ще цікавіше й веселіше, оскільки процес явно пішов. А як ми пам’ятаємо, під час цієї самої паузи добрі пташки наносили візит нафтохімічному заводу в Омську. Тоді ще виникали питання про те, чому вони не відвідали НПЗ,який стоїть поруч, а відповідь на них проста: всьому свій час.

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