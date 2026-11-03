Ефект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрів

Уже стало традицією, що ранок в Україні починається не просто з кави, а з палаючого російського нафтопереробного заводу – чи то в далекій Тюмені або за три тисячі кілометрів в Омську. Поки для пересічного українця в стрічці новин це просто позитивна картинка та привід для гордості, для ворога це означає колосальний економічний шок і колапс логістики. А для Сил спеціальних операцій ЗСУ–це математично точна і філігранна робота під назвою Deep Strike.

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Що це таке і з чим його їдять?

Deep Strike (у перекладі з англійської – Глибокий удар) – це кампанія далекобійних високоточних ударів по стратегічному тилу ворога. Її головна мета – не просто знищити окремий танк на полі бою, а паралізувати військову машину рф у самому її серці: вибити паливо, спалити військові заводи, підірвати склади боєприпасів та змусити ворожі літаки тікати з аеродромів.

Це абсолютна зміна військової доктрини. Раніше для таких ударів потрібні були стратегічні бомбардувальники або крилаті ракети вартістю в мільйони доларів, які треба зберігати, обслуговувати, ховати в промислових масштабах. Сьогодні Україна створила унікальний технологічний ринок "розумної сили", де відносно недорогі дрони-камікадзе об'єднуються в рої та долають відстані у кілька тисяч кілометрів.

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Економіка війни: фінансовий армагеддон для кремля

Найголовніша перевага далекобійних операцій – це їхня колосальна економічна ефективність. Співвідношення витрат на запуск безпілотників до фінансових втрат ворога є абсолютно асиметричним. Давайте рахувати.

Собівартість. Один далекобійний український дрон-камікадзе літакового типу, здатний долати стратегічні відстані від 1000 до 3000 км в умовах щільної протидії РЕБ, коштує в середньому від 50 000 до 100 000 доларів США, залежно від навігаційного обладнання та об'єму бойової частини.

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Збитки ворога. І ось влучання кількох таких безпілотників у ректифікаційну колону або установку первинної переробки нафти, яка є технологічним "серцем" НПЗ, миттєво завдає прямих збитків на суму від 20 до 50 мільйонів доларів самому заводу. Проте головний удар є кумулятивним: вимушена зупинка виробництва, зрив контрактів та дефіцит палива на внутрішньому та зовнішньому ринку генерують непрямі збитки, що вимірюються сотнями мільйонів доларів за кожен місяць простою обладнання, яке росія не може швидко замінити через санкції та брак західних компонентів.

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Загалом удари Deep Strike ЗСУ вже вивели з ладу половину усіх нафтопереробних потужностей росії, спровокувавши дефіцит палива всередині країни-агресорки. Непрямі втрати рф від зупинки виробництв та заблокованої логістики давно вже перевищили 10 мільярдів доларів. Дрібна інвестиція в українську технологію перетворюється на фінансовий армагеддон для кремля.

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Хіт-парад Deep Strike-2026 від ССО: географія ураження

Новостворені високотехнологічні команди Deep Strike Сил спеціальних операцій впевнено відсувають межі недосяжності в глибокому тилу ворога. На їхньому рахунку – операції, що вже увійшли до підручників сучасної воєнної історії. Згадаймо тільки топові в 2026 році.

Абсолютний рекорд на Ямалі (понад 3000 км). 9 вересня дрони ССО здійснили найдовший в історії удар, уразивши критичні потужності переробки газового конденсату – Новоуренгойський завод ("Газпром переробка") та Пуровський завод ("Новатек") в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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Подвійна атака вглиб Сибіру (приблизно 2500 км). 6 липня та 8 жовтня підрозділи Deep Strike ССО двічі успішно атакували Омський НПЗ ("Газпром нефть") – найпотужніший нафтопереробний завод рф, вивівши з ладу ключові технологічні вузли та установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-11.

Резонансний удар по Тюмені (близько 2500 км). Офіційним початком публічного обговорення далекобійних спроможностей ССО став самостійний удар 20 червня 2026 року (із повторним нальотом 25 липня) по Тюменському НПЗ. Модернізовані дрони від компанії Fire Point пробили антидронові сітки і паралізували технологічні установки, що забезпечували авіаційним паливом окупаційні війська.

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Як чітко зазначило командування ССО: "Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна".

Постійний креатив та миттєві інновації прямо з коліс

Серед цивільних досі живе міф: мовляв, щоб випалювати стратегічні заводи в тилу рф, треба бути спецпризначенцем із картинки або геніальним винахідником із купою дипломів. Хлопці з підрозділу Deep Strike ССО з позивними "Фара" та "Флешка" лише посміхаються на такі стереотипи. До повномасштабного вторгнення перший створював інтерфейси як цивільний вебдизайнер, а другий у 2023 році прийшов у команду звичайним "мультитулом" – крутив гайки, допомагав із технікою та збирав безпілотники руками. Сьогодні один із них філігранно пілотує стратегічні БпЛА на тисячі кілометрів, а інший – керує бойовим екіпажем.

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"Тут немає радянської армійщини в її класичному розумінні, – розповідає "Фара". – Deep Strike в ССО більше схожий на динамічний IT-стартап із бойовим ухилом. Замість рутини – постійний креатив, миттєві інновації прямо з коліс, прямий зв'язок із розробниками та глибока розвідка. Усе, що від тебе вимагається, – це твої мізки, тотальна відповідальність та бажання вчитися щодня".

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ССО розгортає нові екіпажі глибокого ураження

Наразі Сили спеціальних операцій оголосили масштабний набір і чекають на людей, які готові стати частиною стратегічних ударів по тилу ворога.

Екосистема Deep Strike побудована так, що для кожного розуму знайдеться своє місце. У бойові команди шукають:

командирів екіпажів;

операторів пускових платформ;

пілотів;

майстрів;

водіїв-електриків;

водіїв-операторів.

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ССО відкриті як для чинних військових (солдатів та сержантів) із спрощеною системою переведення, так і для цивільних без жодного мілітарного досвіду. Кандидати, які за станом здоров’я мають статус "придатний", проходить до 60 діб професійної фахової підготовки під керівництвом топових інструкторів ССО, що завершується м'яким, поступовим злагодженням усередині екіпажу.

Тож досить просто гортати стрічку новин та спостерігати за черговою "бавовною" у пабліках. Є нагода стати тим, хто робить цю бавовну. Переходь за офіційним посиланням на портал ССО, знаходь свій напрямок, заповнюй анкету і працюй разом із найкращими!