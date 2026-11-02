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Ефективність збиття 75%: українська ППО у жовтні знешкодила понад 4800 російських "Шахедів"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
666
Ефективність збиття 75%: українська ППО у жовтні знешкодила понад 4800 російських "Шахедів"
У Генштабі закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Джерело: Скриншот

Упродовж жовтня 2026 року російські війська застосували проти України 6473 ударні безпілотники типів "Шахед-131/136" та "Шахед-238". Сили оборони знищили 4859 із них, а загальна ефективність протидії таким дронам становила близько 75%.

Найкраще українська ППО впоралася зі звичайними "Шахедами", показник їх знешкодження сягнув 89%. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Скільки російських дронів збили у жовтні

За даними Генштабу, протягом жовтня 2026 року Росія застосувала загалом 6473 безпілотники типів "Шахед-131/136" та "Шахед-238". У російській кодифікації вони мають назви "Герань-1/2/3/4/5".

Сили оборони України знешкодили 4859 таких апаратів. Для відбиття атак працювали винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

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Якою була ефективність української ППО

Показник протидії реактивним ударним безпілотникам типу "Шахед" у жовтні становив 66%. Звичайні "Шахеди" українська протиповітряна оборона знешкоджувала ефективніше – у 89% випадків.

У Генштабі зазначили, що такого результату вдалося досягти попри значні масштаби російських повітряних атак та ускладнення тактики противника.

Зокрема, російські війська змінюють маршрути й висоти польотів безпілотників, комбінують ударні дрони з хибними цілями та ракетними ударами.

Протидія балістичним ракетам залишається викликом

Водночас у Генштабі наголосили, що навіть ефективна робота української ППО не може повністю усунути повітряну загрозу. Одним зі значних викликів залишається протидія балістичним ракетам, які Росія активно застосовувала в жовтні для атак на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Сили оборони потребують більшої кількості дієвих засобів для перехоплення російських балістичних ракет. Паралельно Україна продовжує інтегрувати та посилювати багаторівневу систему протиповітряної оборони, а також упроваджувати нові підходи до виявлення і знешкодження повітряних загроз.

У Генштабі закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ефективність збиття 75%: українська ППО у жовтні знешкодила понад 4800 російських ''Шахедів''

Інфографіка. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресор Росія продовжує розширювати інфраструктуру для регулярних повітряних атак по території України. Згідно з останніми даними супутникових знімків, поблизу військового аеродрому "Міллерово" в Ростовській області триває активне будівництво нового майданчика для підготовки та запуску ударних безпілотників.

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