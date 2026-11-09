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"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
162
"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото
ОТРК "Іскандер-М". Ілюстративне фото. Джерело: armyinform.com.ua

Російські війська продовжують завдавати ударів по мостах в Україні, використовуючи балістичні ракети "Іскандер". Навіть за умов масштабного придушення супутникової навігації противнику вдається достатньо точно вражати такі об'єкти.

Механізм наведення російських ракет у Telegram пояснив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". За його словами, для підвищення точності росіяни використовують спеціальні головки самонаведення, які дають змогу коригувати траєкторію ракети безпосередньо під час наближення до цілі.

Як російські "Іскандери" коригують наведення

"На жаль, противник дуже влучно вражає мости. Як це йому вдається?" – зазначив Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

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Він пояснив, що під час повітряних тривог над територією України відбувається масштабне придушення навігаційних систем. За таких умов інерційна система наведення ракети "Іскандер" не здатна самостійно забезпечити влучання з точністю до метра.

''Флеш'' пояснив, як ворогу вдається влучати у мости ''Іскандерами'' в умовах тотального придушення навігації. Фото

Оптична кореляційна головка самонаведення 9Э436. Джерело: War & Sanctions

Тому російські ракети оснащують спеціальними головками наведення. Зокрема, йдеться про оптичні системи 9Э436 та 9Б918, а також головки з радіолокаційним наведенням.

''Флеш'' пояснив, як ворогу вдається влучати у мости ''Іскандерами'' в умовах тотального придушення навігації. Фото

Активна радіолокаційна головка самонаведення (АРЛГСН) 9Б918. Джерело: War & Sanctions

За поясненням "Флеша", на заключному етапі польоту, коли боєголовка ракети рухається вниз до цілі, протягом кількох секунд відбувається сканування місцевості. Отримані дані дають змогу системі наведення внести необхідні корективи в траєкторію польоту.

''Флеш'' пояснив, як ворогу вдається влучати у мости ''Іскандерами'' в умовах тотального придушення навігації. Фото

Допис Сергія Бескрестнова із позивним "Флеш" у Telegram. Джерело: Скриншот

Одна з останніх атак РФ на мости в Україні

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 7 листопада було пошкоджено Північний міст. Через це рух транспорту шляхопроводом повністю перекрили в обох напрямках. За словами мера столиці Віталія Кличка, на місці працювали фахівці, які мали оцінити ступінь пошкоджень.

Також унаслідок вибуху було пошкоджено дорожнє покриття, контактну тролейбусну лінію та лінію електропередач. Вибуховою хвилею зачепило п'ять вантажівок на парковці поблизу мосту. Через обмеження руху громадський транспорт тимчасово змінив маршрути, зокрема автобуси та тролейбуси, які раніше курсували через Північний міст, спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

Як писав OBOZ.UA, над Києвом розгорнули масштабну систему радіоелектронної боротьби, покликану протидіяти російським реактивним дронам-камікадзе типу "Шахед". Спеціальний РЕБ-купол має перешкоджати радіозв'язку між безпілотниками та їхніми операторами, які можуть дистанційно керувати ними з території Росії.

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