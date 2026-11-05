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Віктор Таран
Віктор Таран

ветеран російсько-української війни

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War / Думки
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Герасимов захоплює кілометри на папері, а десантники повертають їх на землі

Військові ЗСУ
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото. Джерело: Генеральний штаб України

Десантно-штурмові війська завжди йдуть туди, де найважче. Донецький аеропорт, Гостомель, Херсонщина стали частиною історії саме завдяки їм. Цього року десантники знову довели це на ділі. І їхні успіхи вже помітні навіть за кордоном. 

У червні 2025 року росіяни вперше зайшли на Дніпропетровщину. Наприкінці січня 2026-го ДШВ розпочали наступ на Олександрівському напрямку. Уже до березня командування повідомило про понад 400 км² звільненої землі. У серпні операцію високо оцінив американський Інститут вивчення війни. Аналітики назвали її доказом здатності України до значних тактичних просувань.

Але найцікавіше видно по той бік фронту. Щоб закрити прорив, Москва перекинула туди дві частини морської піхоти. Вони мали наступати на Гуляйпільському напрямку. Туди ж відправили й частини 90-ї танкової дивізії. Їх готували до наступу на Дружківку. Тобто десантники ламають ворогу плани далеко від свого відтинку.

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Тим часом у Кремлі живуть у паралельній реальності. 16 жовтня Путін заявив про впевнене просування по всьому фронту. Герасимов доповів про понад 1 800 км² захопленої землі з вересня. Натомість ISW підрахував, що російська зона контролю скоротилася на 122 км². Путін також запевняв, що Україна контролює лише 10% Донеччини. Насправді йдеться про 20,4%, тобто майже вдвічі більше. А за підсумками жовтня Росія вдруге поспіль втратила більше, ніж захопила.

За цими цифрами стоїть нова формула війни. Командувач ДШВ Олег Апостол описує її як піхоту, дрони і наземних роботів. Роботи вивозять поранених і підвозять боєприпаси. Дрони тримають логістику і вражають ворога на глибині до 40 км. А людина тримає позицію і бере землю, чого не зробить жодна машина.

Цей досвід уже цікавить наших партнерів. У вересні українські десантники взяли участь у навчаннях STRONG GRIFFIN у Литві. Генштаб назвав головною метою навчань передачу українського бойового досвіду союзникам.

Водночас чесність тут важливіша за ейфорію. Апостол сам попереджає про небезпеку нової російської мобілізації. Вона може дати ворогу сили для нових наступів. Тож розслаблятися ми не маємо права. Але ініціатива на значній частині фронту вже не належить Москві.

Дякую вам, десантники. Поки Герасимов захоплює кілометри на папері, ви повертаєте їх на землі!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віктора Тарана
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