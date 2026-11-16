Гетьман назвав найнебезпечнішу модифіковану зброю Росії і вказав на шлях для України

Серед нових і модернізованих російських засобів ураження найбільшу загрозу для України становлять реактивні дрони типу "Герань", ракета "Філін" та боєприпас "Бандероль". Вони небезпечні передусім завдяки відносно низькій вартості та здатності виконувати завдання крилатих ракет.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, Україні натомість варто зосередитися на здешевленні власного озброєння та виробництві доступних далекобійних ракет.

Які російські дрони та ракети становлять найбільшу загрозу для України

Відповідаючи на запитання, Гетьман оцінив, які з нових і модернізованих російських засобів ураження становлять найбільшу загрозу для України:

"Я би сказав, що це "Герань-4", "Герань-5", "Філін" і "Бандероль". Тому що це спрощені варіанти крилатих ракет. "Герань" – це не крилата ракета, це покращений "Шахед", але вони йдуть таким шляхом, зменшуючи вартість ракети. Вона не така технологічна, не така гарна з точки зору технології виготовлення, з точки зору ракетної логіки, але вона дешева і виконує своє задання".

Майор запасу ЗСУ наголосив, що під час розробки ракет головне не складність технологій, а їхня ефективність, доступність і можливість масового виробництва. За його словами, надмірне прагнення створити надсучасну зброю не завжди відповідає реальним потребам війни. Важливо, щоб ракета могла дістатися цілі, завдати необхідного ураження та залишалася недорогою.

Як приклад він навів американську ракету AGM-188A Rusty Dagger ("Іржавий кинджал"), вартість якої становить близько 250 тисяч доларів. Вона здатна долати до 900 км, має кругове ймовірне відхилення близько 10 метрів і може запускатися як із наземних установок, так і з літаків F-16 та МіГ-29.

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Чому Україні варто здешевлювати виробництво ракет

Експерт також звернув увагу на економічну доцільність використання таких ракет. Зокрема, одна PAC-3 коштує кілька мільйонів доларів, тоді як вартість "Іржавого кинджала" становить близько 250 тисяч.

За його словами, навіть якщо з чотирьох дешевших ракет до цілі долетить лише одна, таке співвідношення витрат може бути вигіднішим. Адже надто дорога зброя та пускові комплекси вартістю мільярди доларів створюють непосильне фінансове навантаження навіть для великих держав.

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"Тому, мені здається, ми маємо йти шляхом здешевлення, повертатися до "Нептунів", які показали себе як дуже непогана зброя. Ми використовуємо їх доволі активно", – підкреслив Гетьман.

Експерт також зауважив, що американська ракета AGM-188A Rusty Dagger коштує близько 250 тисяч доларів, хоча в цю суму вже включені витрати на виробництво у США, оплату праці та податки.

На його думку, це має спонукати українських розробників переглянути підходи до ціноутворення власного озброєння. Зокрема, вартість української далекобійної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" становить майже 600 тисяч доларів, що значно перевищує ціну американського аналога.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час військових навчань "Центр-2026" російські окупанти вперше показали, як запускають малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль", із наземної установки. Такий варіант становить додаткову загрозу для України, адже дозволяє здійснювати пуски ближче до лінії бойового зіткнення, а підготовку до них значно складніше виявити.