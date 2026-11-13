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"Головна проблема": у ДШВ пояснили, чи можлива зараз демобілізація

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,4 т.
Військові ЗСУ
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото. Джерело: Генеральний штаб України

Демобілізація досвідчених військовослужбовців може значно послабити боєздатність української армії. Головна проблема полягає в складності швидко знайти їм заміну.

Поки що немає можливості й достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців. Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол, його слова наводить Укрінформ.

У чому проблема проведення демобілізації

Командувач Десантно-штурмових військ зазначив, що демобілізація навчених військовослужбовців може суттєво послабити боєздатність української армії. Дуже складно швидко замінити досвідчених військових.

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"Уявіть, що таке для ЗСУ демобілізувати цей навчений особовий склад. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці", – зазначив він.

Командувач наголосив, що українській армії потрібні не лише піхотинці та оператори безпілотних систем, а й артилеристи, ремонтники, спеціалісти із забезпечення та інші підготовлені фахівці.

Командувач ДШВ наголосив, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні. Проте пояснив, що в умовах війни армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців.

"Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати", – сказав Апостол.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол розповів, що темпи просування російських окупантів на фронті наразі суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами війни. Так, за місяць нині ворог може взяти одну посадку. Причиною такого уповільнення просування є, зокрема, великі втрати противника.

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