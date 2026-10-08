Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський
Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони.
Про це повідомив Володимир Зеленський, який у четвер, 8 жовтня, заслухав доповіді керівника Служби безпеки Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Глава держави поділився фотографіями й деякими подробицями на своєму Telegram-каналі.
"Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16", – повідомив президент і подякував країнам, які готові нам допомогти.
"Третє: ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті", – додав Зеленський.
Агресор продовжує тероризувати українців
- Нагадаємо, що 8 жовтня РФ знову била по Києву дронами. Внаслідок ворожої атаки є загиблий і постраждалі.
- Також окупаційна армія атакувала Суми далекобійною реактивною артилерію. Одна людина загинула, четверо поранені.
- Під російськими ударами було й Запоріжжя, де травми отримали п'ять людей. Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної військової адміністрації, поціливши в Герб України.
Як раніше писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що перевага України в небі може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він закликав США допомогти захистити український повітряний простір і надати необхідні можливості Starlink. Як зауважив глава держави, Сполучені Штати мають ресурси для такої допомоги.
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