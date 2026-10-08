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Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 8,2 т.
Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський
Нарада в Офісі президента України. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомив Володимир Зеленський, який у четвер, 8 жовтня, заслухав доповіді керівника Служби безпеки Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Глава держави поділився фотографіями й деякими подробицями на своєму Telegram-каналі.

"Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16", – повідомив президент і подякував країнам, які готові нам допомогти.

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"Третє: ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті", – додав Зеленський.

Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський

Виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський

Зеленський заслухав доповіді. Джерело: Telegram Zelenskiy / Official

Агресор продовжує тероризувати українців

Як раніше писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що перевага України в небі може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він закликав США допомогти захистити український повітряний простір і надати необхідні можливості Starlink. Як зауважив глава держави, Сполучені Штати мають ресурси для такої допомоги.

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