Група ''самозахвату'': у Маріуполі окупанти знайшли новий спосіб виселяти людей з квартир

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російська адміністрація дедалі частіше вимагає від мешканців звільняти квартири, оголошуючи їхнє проживання незаконним. Водночас навіть документи, що підтверджують право власності, не завжди рятують людей від виселення.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram-каналі "Андрющенко Time". За його словами, окупанти називають проживання людей у таких квартирах "самозахватом" і вимагають звільнити помешкання.

Найчастіше такі випадки трапляються в центральних районах Маріуполя, де нерухомість має найбільшу цінність.

Зокрема, на проспекті Миру окупаційна адміністрація спробувала виселити майже всіх мешканців одного з будинків. Люди не погодилися мовчки прийняти таке рішення, і до них особисто приїхав заступник окупаційного голови Маріуполя Ігнат Яремчук.

Він відіграє ключову роль у процедурах визнання нерухомості "безхазяйною". Після того як мешканці відкрито обурилися спробою виселення, чиновник згадав про категорії громадян, які мають право залишатися у своїх квартирах.

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За словами Андрющенка, про ці правила згадали лише після того, як невдоволення людей стало відкритим. Водночас деяким маріупольцям уже погрожують через скарги та заклики до протестів.

У такий спосіб окупанти спочатку можуть оголосити квартиру "безхазяйною", а потім звинуватити її мешканця в "самозахваті". Зрештою люди змушені доводити окупаційній адміністрації, що мають право жити у власному домі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали визнавати "безхазяйними" приватні будинки мирних жителів.

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Так звану "націоналізацію" приватного житла загарбники розпочали ще у 2022 році. Офіційно це пояснювали реєстрацією нерухомості для визначення розміру компенсації за зруйновані будинки. Однак, за словами Андрющенка, насправді йшлося про інвентаризацію майна та легалізацію його привласнення.

Відповідно до "указу" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, майно, що належить Україні або українським комунальним підприємствам, автоматично визнається власністю псевдореспубліки.