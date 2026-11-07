ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Путін пригрозив знищити всю інфраструктуру України, якщо Київ не погодиться на умови РФ – FTПутін пригрозив знищити всю інфраструктуру України, якщо Київ не погодиться на умови РФ – FTЯкщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамЯкщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамПід ударом – Саратовський НПЗ і не тільки: атаковано низку регіонів РФ, спалахнули пожежі. Фото та відеоПід ударом – Саратовський НПЗ і не тільки: атаковано низку регіонів РФ, спалахнули пожежі. Фото та відеоНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNІлюстрація - лінії електропередачВ Україні через обстріли погіршилась ситуація в енергетиці: як довго не буде світлаСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 2 280 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 2 280 окупантів: дані ГенштабуУ суботу три знаки зодіаку пройдуть серйозне випробування від Всесвіту: та ви вийдете переможцемУ суботу три знаки зодіаку пройдуть серйозне випробування від Всесвіту: та ви вийдете переможцемЗенітник ЗСУОсновний удар припав на Київщину: Росія атакувала Україну балістикою і дронами, сили ППО знищили понад 150 цілейДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитисяДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
5,5 т.
ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей
ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Головне управління розвідки України ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.

Унаслідок атаки на будівлю, де місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу, загинули щонайменше 55 людей. Подробиці повідомили в пресслужбі ГУР.

Жорстокий удар військових РФ по цивільних

"За даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Федір Володимирович Зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) "Днепр" російської окупаційної армії. Для скоєння воєнного злочину залучили чотири літаки Су-34", – йдеться у повідомленні.

ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Пошуково-рятувальна операція у Комишувасі

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
8,9 т.
Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео
8,9 т.
Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
2,0 т.
Росія вже використовує аналог Starlink над Україною – ГУР
2,0 т.
Росія вже використовує аналог Starlink над Україною – ГУР
Софія ЗакревськаСофія Закревська
1,8 т.
Сікорський: Україна зараз має перевагу на фронті
1,8 т.
Сікорський: Україна зараз має перевагу на фронті
ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Пошуково-рятувальна операція у Комишувасі

За інформацією ГУР, до бомбового удару по Комишувасі 2 листопада 2026 року залучили тактичну авіаційну групу №5 спеціальної бойової групи угруповання резервної авіації Генерального штабу ЗС РФ.

Вона сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку (військова частина 77978) та 559-го бомбардувального авіаційного полку, які входять до складу 4-ї армії ВПС і ППО РФ.

Українська воєнна розвідка також встановила особи шістьох російських пілотів, які скидали авіабомби на селище:

– капітан Сергій Єлісєєв;

– капітан Дмитро Звєрєв;

– старший лейтенант Родіон Плотніков;

– старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

– старший лейтенант Максим Соколенко;

– лейтенант Вадим Перехрест.

Особи членів екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють.

ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Пошуково-рятувальна операція у Комишувасі

ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Пошуково-рятувальна операція у Комишувасі

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначається у повідомленні.

Що передувало

У розвідвідомстві нагадали, що російські війська атакували Комишуваську гімназію "Джерело" 2 листопада. Близько 09:45 дві керовані авіабомби влучили в навчальний заклад, зруйнували спортивну залу та господарську споруду.

Приблизно за годину окупанти завдали повторного удару, скинувши тритонну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії, де облаштували пункт незламності та укриття для місцевих мешканців. Після вибуху важкої бомби люди опинилися під уламками будівлі.

ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Наслідки російської атаки

Пошуково-рятувальна операція триває шостий день, а частину тіл, які вже вдалося знайти, досі не ідентифікували. Для встановлення осіб загиблих у родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК.

За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися останки ще близько 30 людей.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстріливійськовіГоловне управління розвідкилітаксмертьшколаКАБ (корегована авіаційна бомба)розслідування
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!