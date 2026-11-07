ГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей

Головне управління розвідки України ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.

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Унаслідок атаки на будівлю, де місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу, загинули щонайменше 55 людей. Подробиці повідомили в пресслужбі ГУР.

Жорстокий удар військових РФ по цивільних

"За даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Федір Володимирович Зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) "Днепр" російської окупаційної армії. Для скоєння воєнного злочину залучили чотири літаки Су-34", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, до бомбового удару по Комишувасі 2 листопада 2026 року залучили тактичну авіаційну групу №5 спеціальної бойової групи угруповання резервної авіації Генерального штабу ЗС РФ.

Вона сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку (військова частина 77978) та 559-го бомбардувального авіаційного полку, які входять до складу 4-ї армії ВПС і ППО РФ.

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Українська воєнна розвідка також встановила особи шістьох російських пілотів, які скидали авіабомби на селище:

– капітан Сергій Єлісєєв;

– капітан Дмитро Звєрєв;

– старший лейтенант Родіон Плотніков;

– старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

– старший лейтенант Максим Соколенко;

– лейтенант Вадим Перехрест.

Особи членів екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють.

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"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначається у повідомленні.

Що передувало

У розвідвідомстві нагадали, що російські війська атакували Комишуваську гімназію "Джерело" 2 листопада. Близько 09:45 дві керовані авіабомби влучили в навчальний заклад, зруйнували спортивну залу та господарську споруду.

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Приблизно за годину окупанти завдали повторного удару, скинувши тритонну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії, де облаштували пункт незламності та укриття для місцевих мешканців. Після вибуху важкої бомби люди опинилися під уламками будівлі.

Пошуково-рятувальна операція триває шостий день, а частину тіл, які вже вдалося знайти, досі не ідентифікували. Для встановлення осіб загиблих у родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК.

За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися останки ще близько 30 людей.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.