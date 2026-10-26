Ігнат пояснив, чому виник дефіцит ракет до Patriot і що не так із їх застосуванням на Близькому Сході

Україна могла б мати запас ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot на кілька років бойової роботи, якби значну частину цих боєприпасів не використали на Близькому Сході. Водночас досвід повномасштабної війни змусив українських військових змінити тактику застосування американських систем ППО та навчитися ощадливіше використовувати дорогі перехоплювачі.

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Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у подкасті медіа. Він пояснив, що українські військові адаптували тактику використання Patriot до умов сучасної війни, зокрема навчилися застосовувати комплекси для раптових атак і швидко змінювати їхні позиції.

Як ЗСУ змінили тактику застосування Patriot

За словами Ігната, український досвід використання американських систем протиповітряної оборони відрізняється від піходів, які практикують в інших країнах. Зокрема, українські військові навчилися застосовувати Patriot не лише на постійних позиціях, а й у режимі засідки, після чого оперативно переміщувати комплекс.

"Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, "блукаючим": поставити в засідку, збити п'ять бортів і неушкодженим повернутися", – пояснив речник Повітряних сил.

Як приклад можливостей української протиповітряної оборони він також згадав операцію в Брянській області Росії, звернувши увагу на ефективність нестандартного застосування американських систем.

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Чому виник дефіцит ракет до Patriot

Ігнат зазначив, що українські військові вдосконалили й підходи до використання боєприпасів. За його словами, українські розрахунки навчилися перехоплювати цілі, витрачаючи одну ракету, тоді як на Близькому Сході в окремих випадках по одній цілі могли запускати одразу вісім перехоплювачів.

Речник пояснив, що комплекс Patriot має три режими роботи: автоматичний, напівавтоматичний і ручний. В автоматичному режимі система може самостійно визначати необхідність застосування перехоплювачів, що за певних умов може призводити до використання значної кількості ракет проти однієї цілі.

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"Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової", – сказав Ігнат.

На його думку, боєприпасів, витрачених на Близькому Сході, Україні могло б вистачити ще на кілька років бойового застосування Patriot. Саме значні витрати ракет стали одним із чинників дефіциту, з яким зіткнулася українська протиповітряна оборона.

"Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot", – підсумував представник Повітряних сил.

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Нагадаємо, за останні 90 днів Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За словами президента Володимира Зеленського, потреба України становить у середньому 350 таких ракет на місяць.

Як писав OBOZ.UA, Польща не може передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, оскільки не має достатніх запасів цих боєприпасів. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський визнав, що дефіцит ракет посилився