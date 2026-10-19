Ігнат пояснив, чи отримала Україна попередження від партнерів перед новими атаками РФ

У ніч проти 19 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами, однак перед першим ударом Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів. Причини цього наразі з'ясовують фахівці спільно із союзниками. Під час другої атаки відповідна інформація вже надійшла.

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Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє медіа. За його словами, ракетні удари завдали близько 23:00 та 03:00. Російські війська могли застосувати ракети "Іскандер-М" або С-400, проте остаточний тип боєприпасів мають визначити фахівці.

Чому попередження про балістику надійшло не одразу

Ігнат визнав, що з отриманням інформації від партнерів виникли певні труднощі. Він порівняв цю ситуацію з минулим вівторком, коли під час масованої атаки із застосуванням 39 ракет відповідні дані від союзників також надійшли не одразу.

"Ми маємо й власні джерела, які повідомляють про пуски", – зазначив речник.

За його словами, Повітряні сили відстежують повітряну обстановку та повідомляють про балістичну загрозу через Telegram, Viber і WhatsApp. Під час першої атаки попередження від партнерів не надійшло з причин, які наразі з'ясовують. Перед другим ударом, близько третьої години ночі, інформація вже була.

Чому навіть кілька секунд мають значення

Речник пояснив, що російські балістичні ракети запускають із прикордонних областей РФ, тому на передавання інформації та реагування залишається дуже мало часу.

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"Далі все відбувається швидко, але навіть 10–20 секунд у такій ситуації – це дуже багато", – наголосив Ігнат.

Він додав, що люди мають лише кілька хвилин, аби відреагувати на загрозу та дістатися укриття.

"Тут ідеться про лічені хвилини, за які люди мають встигнути піти в укриття та відреагувати, щоб зберегти життя", – пояснив речник.

Через обмежений час на реагування система оповіщення, зокрема сирени, іноді може спрацьовувати із запізненням – уже після ракетного удару. За словами Ігната, це було помітно й під час останньої атаки.

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Він також закликав українців не ігнорувати загрозу після першого ракетного удару, адже Росія може повторити атаку.

"Якщо ворог завдає удару балістикою, наприклад об 11-й чи 12-й годині, не виключено, що він повторить його. Тому потрібно бути дуже пильними", – застеріг Ігнат.

Як удосконалюють систему оповіщення

Для прискорення інформування населення в Україні розвивають автоматизовані системи попередження. Зокрема, у застосунку "Повітряна тривога" почали відображати повітряні цілі, однак його функціональність ще допрацьовують.

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Також розробляють автоматизовані сповіщення на мобільних телефонах, які мають якомога швидше інформувати громадян саме про загрозу балістичних ударів.

Рубіо прокоментував відсутність попередження про атаку

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не знає, чому Україна не отримала завчасного попередження перед нічним балістичним ударом Росії по Києву.

Водночас він повідомив, що за кілька днів до цього в українській системі раннього оповіщення виникали проблеми з програмним забезпеченням, які вивчало Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

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"Що саме сталося минулої ночі, я точно не знаю", – зазначив Рубіо.

Також держсекретаря запитали, чи стурбовані США безпекою своїх дипломатів у Києві. Він відповів, що Вашингтон регулярно оцінює ризики для дипломатичних представництв у зонах бойових дій, однак наразі формат роботи американського посольства в українській столиці не змінювали.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи, а на місцях влучань працювали екстрені служби.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знову не отримала завчасного попередження від партнерів перед російськими ударами. За його словами, протягом однієї ночі окупанти уразили понад десять об’єктів енергетичної інфраструктури.