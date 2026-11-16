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Ігнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскування

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
5,1 т.
Ігнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскування
Від чого залежить ефективність світломаскування

Під час російських атак світломаскування в українських населених пунктах може мати важливе значення. Водночас його ефективність залежить від обладнання, яким оснащені російські дрони та ракети.

Зокрема, повітряні засоби ураження можуть використовувати звичайні або тепловізійні камери, а відповідне обладнання для нічного бачення здорожчує їх. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Від чого залежить ефективність світломаскування

Ігната попросили прокоментувати важливість світломаскування на тлі того, що деякі міста, попри попередження, продовжують використовувати вуличне освітлення та підсвічувати рекламу.

За словами речника Повітряних сил, усе залежить від оснащення засобів ураження противника. Наприклад, дрони можуть мати звичайні камери або тепловізори. Те саме стосується ракет: щоб бачити вночі, їм потрібне відповідне обладнання, яке коштує значно дорожче.

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"Дрон може бути оснащений звичайною камерою. Може бути оснащений камерою тепловізійною… Те саме стосується і ракет, тобто засоби противника, щоб бачити вночі, мають мати відповідне обладнання, яке значно і значно дорожче. Тому в кожному конкретному випадку, у кожному регіоні будуть певні алгоритми щодо тих чи інших заходів по світломаскуванню", – пояснив Ігнат.

Він наголосив, що в умовах війни світломаскування може давати певні результати. Заходи з маскування військових об'єктів застосовували й раніше, і надалі їх продовжуватимуть.

Чому важливо не поширювати інформацію в соцмережах

Окремо Ігнат прокоментував питання світломаскування в містах і населених пунктах. За його словами, Росія має можливість спостерігати за територією України із супутників цілодобово, однак це не означає, що противнику відомо абсолютно все.

"Щодо населення, міст… Зрозуміло, що ворог бачить усе із супутника 24 на 7. Зрозуміло, що розповідаємо – "ворог і так все знає, тому ніяких секретів від Росії не маємо". А я скажу, що є...", – підкреслив речник.

Він також звернув увагу на те, що противник використовує соціальні мережі для отримання інформації. Будь-який коментар або допис може містити відомості, які допомагають ворожій розвідці.

Тому йдеться не лише про можливості технічного спостереження, а й про інформацію, яку Росія постійно аналізує та використовує проти України, додав Ігнат.

Як повідомляв OBOZ.UA, міський голова Овруча на Житомирщині Іван Коруд заявив, що внаслідок ударів російських БпЛА електропідстанція "Овруч" була повністю знищена. Він зазначив, що навіть якщо електропостачання буде відновлено, це не означатиме, що загроза минула; чиновник закликав дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час.

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