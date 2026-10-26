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Ігнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,1 т.
Ігнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"
Юрій Ігнат заявив, що ефективність збиття реактивних дронів сягає 85%. Джерело: Facebook/Юрій Ігнат

Ефективність знищення реактивних російських дронів під час окремих атак сягає 85%, однак на результативність протиповітряної оборони впливають інтенсивність обстрілів, дефіцит ракет і погодні умови. Основним засобом боротьби з такими безпілотниками залишається винищувальна авіація.

Про це в подкасті медіа розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, чому за нинішніх умов українські захисники не можуть збивати всі ворожі цілі та як туман і хмарність впливають на роботу ППО.

Як погода та дефіцит ракет впливають на роботу ППО

За словами Ігната, досягти стовідсоткового показника збиття за нинішньої інтенсивності російських атак неможливо. Серед причин він назвав обмежений запас ракет і несприятливу погоду, зокрема туман, хмарність та опади.

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"Звісно, всі хочуть бачити більший відсоток, всі хочуть бачити 100%, що ми все позбивали. На жаль, це неможливо при такій кількості", – зазначив представник Повітряних сил.

Він пояснив, що значна частина засобів перехоплення потребує візуального виявлення цілі. Це стосується як наземних систем, так і повітряних платформ, які використовують камери з оптичним або лазерним наведенням. Через погіршення видимості ефективність знищення дронів може знижуватися.

Водночас негода створює труднощі й для російських операторів безпілотників. Якщо вони керують дроном через канали зв'язку та mesh-мережі, то також залежать від можливості бачити обстановку.

"З одного боку так (хмарність на руку росіянам. – Ред.). А з іншого, якщо дрон управляється по каналах зв'язку, по mesh-мережах, оператор теж хотів би бачити, що твориться. Йому треба, напевно, десь нижче опускатися, а зараз видимість така, що навіть і це не дуже допоможе", – пояснив Ігнат.

Він додав, що росіяни можуть запускати безпілотники за заданими координатами або керувати ними безпосередньо. Тому погодні умови впливають на можливості як української ППО, так і противника.

Ігнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних ''Шахедів''

Реактивний "Шахед". Ілюстративне фото. Джерело: РосЗМІ

Які засоби найефективніші проти реактивних "Шахедів"

За словами Ігната, під час окремих атак показник знищення реактивних дронів сягає 85%. Це високий результат, однак частина безпілотників усе одно може прориватися до цілей.

Важливу роль у протидії російським БПЛА відіграє авіація. Вертольоти показали високу ефективність у боротьбі зі звичайними "Шахедами" з бензиновими двигунами, тоді як основним засобом перехоплення реактивних безпілотників залишається винищувальна авіація.

Нагадаємо, зростанню ефективності знищення реактивних "Шахедів" сприяє комплексне застосування різних засобів протиповітряної оборони. За словами Юрія Ігната, крім автоматизованих турелей, російські дрони перехоплюють винищувальна авіація та дрони-перехоплювачі, а засоби радіоелектронної боротьби допомагають протидіяти ворожим БПЛА.

Як писав OBOZ.UA, Україна використовує роботизовані турелі для знищення російських реактивних безпілотників. За словами Юрія Ігната, такі установки розміщують, зокрема, на мостах, щоб посилити протиповітряну оборону та підвищити ефективність перехоплення ворожих цілей.

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