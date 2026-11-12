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Ігнат пояснив, як обмеження швидкості Starshield впливає на роботу української ППО

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
144
Ігнат пояснив, як обмеження швидкості Starshield впливає на роботу української ППО
Юрій Ігнат. Джерело: GettyImages

Українські військові вже кілька днів фіксують перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження швидкості системи безпосередньо впливає на роботу протиповітряної оборони, а українська сторона з'ясовує з американськими партнерами причини таких змін.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телеканалу "Київ 24". Він пояснив, як ці обмеження позначаються на перехопленні ворожих цілей, а також повідомив про перебіг російських повітряних атак.

За словами Ігната, Starlink і Starshield використовують для перехоплення російських безпілотників, зокрема реактивних, а також для захисту країни від повітряних атак. Він зазначив, що проблема з обмеженням швидкості виникає не вперше. Про її вплив на українську ППО раніше широко говорили як в українських, так і в західних медіа, зокрема ABC News і CBS.

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Наразі Україна з'ясовує з американською стороною, що спричинило чергове зниження швидкості.

Ігнат також повідомив, що сьогодні зранку Росія додатково атакувала Україну близько 78 безпілотниками різних типів, приблизно 40 із них були реактивними. Більшість з них українські сили ППО вже знешкодили або збили.

Водночас навіть високий відсоток перехоплень не гарантує повного захисту від ударів: частина дронів усе ж досягає цілей. Речник наголосив, що протиповітряна оборона працює комплексно – до відбиття атак залучені як авіація, так і наземні системи.

Особливо складно перехоплювати реактивні безпілотники, які противник підіймає на значну висоту та спрямовує з великою швидкістю. Лише вкрай обмежена кількість засобів ППО здатна уражати такі цілі. Тому, як пояснив Ігнат, українська сторона передусім розраховує на пілотів винищувальної авіації та інші засоби, які можуть діставати ці безпілотники на різних напрямках.

Крім того, під час нічної атаки Росія могла застосувати чотири типи балістичних ракет: "Іскандер-М", "Циркон", ракети С-400 та північнокорейські КН-23. Остаточно встановити, яке саме озброєння використав противник, мають після аналізу уламків.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив про значні перебої в роботі Starshield над територією України – уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, українські військові вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості супутникового зв'язку на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

Глава держави наголосив, що це не випадкові помилки, а цілеспрямоване системне обмеження швидкості. Воно суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних дронів, оскільки засоби ураження не завжди встигають наздогнати цілі. Україна намагається з'ясувати всі обставини з американською стороною.

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Війна в УкраїніStarshieldППОПовітряні сили ЗСУБПЛАЮрій ІгнатЮрій Ігнат
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