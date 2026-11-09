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"Існує дефіцит": у Bloomberg дали прогноз, скільки Україні доведеться чекати на нові ракети для Patriot

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
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Patriot для України
ЗРК Patriot. Джерело: Getty Images

Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot. На перші значні поставки європейського виробництва Києву доведеться чекати до 2027 року. До того часу українська ППО залишатиметься залежною від обмежених запасів союзників і американських постачань.

Про це пише Bloomberg. Видання наголошує, що європейські країни поки не спроможні повністю замінити Вашингтон у ключових сферах, зокрема в забезпеченні протиповітряної оборони, розвідки та супутникового зв'язку.

Запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot у європейських країнах майже вичерпані. Їх виготовляють американські компанії Raytheon Co. та Lockheed Martin Corp. Однак європейські армії часто неохоче передають ці боєприпаси Україні, оскільки не мають твердих гарантій від США щодо поповнення власних арсеналів.

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Ситуацію ускладнює те, що Росія виготовляє балістичні ракети швидше, ніж решта світу разом узята виробляє перехоплювачі Patriot, здатні їх знищувати. На глобальний дефіцит таких боєприпасів минулого місяця в Києві звернув увагу радник президента України з питань радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.

Перші поставки європейських ракет мають дещо поліпшити ситуацію приблизно за рік. У 2027 і 2028 роках Україна має отримати 600 перехоплювачів PAC-2 німецького виробництва. Також наприкінці минулого місяця оголосили про укладення нової угоди щодо виробництва ракет PAC-3 у Польщі.

Водночас інші ініціативи, покликані посилити європейську протиповітряну оборону, поки залишаються на папері. Зокрема, досі не реалізована обіцянка Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі за американською ліцензією. Не просунувся і проєкт п'яти найбільших європейських оборонних бюджетів зі створення недорогих систем ППО, про який оголосили в лютому.

Бескрестнов пояснив, що реалізацію цієї ініціативи ускладнює участь великої кількості країн. За його словами, Україна здатна самостійно виробляти двигуни, ракети та пускові установки, проте для цього їй усе одно потрібні компоненти іноземного виробництва.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Німеччина більше не може передавати Україні додаткові системи Patriot, оскільки вичерпала власні можливості. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пояснив, що Берлін уже передав Києву кілька таких комплексів і ракети до них. Подальші поставки, за його словами, призвели б до утворення прогалин у німецькій обороні, які країна наразі не може компенсувати.

Тому, наголосив Пісторіус, тепер більший внесок у підтримку української протиповітряної оборони мають зробити інші держави. Це питання планують обговорити в середині листопада на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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