В уряді Італії розглядають можливість передачі Україні частини свого парку винищувачів Eurofighter Typhoon. Йдеться лише про літаки першого покоління, які в італійських повітряних силах збираються списувати. Це не менше 10, але не більше 20 бортів.

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Як пише La Repubblicа, Україна протягом кількох тижнів зверталися до Італії з проханням надати винищувачі, тому у Римі й розглядають таку можливість. Проте "не все так просто", зазначає Defence Express.

Політичний аспект

Повітряні сили Італії вирішили позбавитися винищувачів Eurofighter Typhoon серії Tranche 1, оскільки їхні електронні системи не підлягають модернізації. Саме ці літаки й пропонується передати українцям.

Але в правлячій більшості італійського уряду, навіть у найближчому оточенні її очільниці Джорджі Мелоні, є противники військової допомоги Україні. Вони виступали і проти надання українцям тринадцятого (за італійським підрахунком) пакета допомоги, і стверджують, що не голосуватимуть за новий законопроєкт стосовно постачання озброєння Україні у 2027 році.

Причому постачання іншим країнам італійської військової техніки, яка лише має бути знята з озброєння, але ще не знята, повинно пройти погодження у парламенті.

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Тож питання вже передали італійським законодавцям.

Про що мова

В Defense Express вважають, що загалом в ПС Італії трохи більше 90 бортів Eurofighter Typhoon. З них до 26 одиниць становлять Tranche 1.

"Це перша серія, яка має доволі обмежені можливості та заточена саме на повітряні перехоплення з досить обмеженим озброєнням, особливо для ударів по землі. Також Tranche 1 покладається на старішу авіоніку, комп’ютери та радари. Навіть після покращення ці винищувачі залишаються досить обмеженими та, наприклад, не можуть використовувати крилаті ракети Taurus і далекобійні Meteor проти носіїв КАБів", – зазначає видання.

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І хоча модернізація Tranche 1 можлива, з фінансової точки зору вона невигідна – настільки, що військові віддають перевагу списанню та закупівлі нових бортів.

Наразі Eurofighter Typhoon Tranche 1 італійці використовують для протиповітряної оборони, перехоплень та навчання пілотів. Очікується, що їх всі спишуть до 2029 року, що і відкриває можливість для передачі Україні. Потенційно "навіть з обмеженими можливостями ці літаки зможуть ганяти дрони", зауважують експерти Defense Express.

Що передувало

Окремо видання нагадує, що Британія теж списала свої старі Eurofighter Typhoon Tranche 1 та відмовилася передавати їх Україні. Однією з причин відмови у передачі тоді називали бажання зосередити ресурси на постачанні ПС ЗСУ одного літака.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині відбувся перший політ новітнього винищувача Eurofighter Typhoon у модифікації Tranche 4. Цей літак вважається одним із найсучасніших у Європі та має суттєво посилити можливості Люфтваффе. Оновлена версія отримала технології, які можуть зробити її серйозним суперником для російських Су-35 і Су-57.