Із 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти України

Із 64 громадян Узбекистану, яких відправили воювати проти України у складі російської армії, живими залишилися лише троє. Один із них утік із фронту, але після повернення на батьківщину постав перед судом і отримав покарання за найманство.

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Про це повідомив у Telegram проєкт "Хочу найти". Чоловік підписав контракт із Міністерством оборони РФ, перебуваючи в російській колонії, а згодом разом із двома іншими військовими втік із фронту.

Як громадяни Узбекистану опинилися на війні

У вересні 2025 року чоловік, який відбував покарання в російській колонії, уклав контракт із Міноборони РФ і вирушив воювати проти України. Після місяця підготовки на полігоні йому видали автомат і відправили на фронт.

Наприкінці жовтня він утік разом із двома іншими чоловіками. За його словами, з 64 узбеків, яких відправили на війну разом із ним, вижили лише троє – усі вони змогли втекти. Решта загинули.

Після повернення на батьківщину чоловік опинився перед судом. Він стверджував, що підписав контракт під тиском, однак це не звільнило його від відповідальності. Суд визнав його винним у найманстві та призначив покарання у вигляді чотирьох із половиною років обмеження волі.

Чому Росія вербує іноземців на війну

У проєкті "Хочу найти" наголосили, що іноземці, які вступають до російської армії та беруть участь у війні проти України, ризикують не лише загинути на фронті, а й отримати кримінальне покарання після повернення додому. У деяких країнах участь у найманстві та бойових діях на боці іншої держави переслідується законом.

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Також у проєкті заявили, що іноземних військових у російській армії можуть використовувати для найнебезпечніших завдань. Зокрема, їх першими відправляють у бій, щоб виявити вогневі позиції українських захисників або прокласти шлях через мінні поля.

Ще однією проблемою назвали повернення іноземців із українського полону. За твердженням авторів проєкту, Росія не поспішає включати громадян інших держав до обмінів, через що вони можуть тривалий час залишатися в полоні.

У "Хочу найти" закликали іноземні уряди активніше захищати своїх громадян від вербування до російської армії та вимагати їхнього повернення. Також там звернулися до родичів потенційних новобранців із закликом реагувати на спроби вербування до того, як людина вирушить на війну.

Головні історії дня

Нагадаємо, Росія активно вербує громадян країн Латинської Америки до своєї армії. У зв’язку з цим лише за перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило вчетверо більше латиноамериканців, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті.

Як писав OBOZ.UA, сотні іноземців, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, опинилися в юридичній невизначеності. Через відсутність чіткого механізму їхнього повернення додому вони можуть тривалий час залишатися в полоні, тоді як Москва не поспішає домовлятися про їхній обмін.