Із 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти України

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Озвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з Долговим"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідь"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. ВідеоІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умови

Із 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти України

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
5,3 т.
Із 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти України
На фронт відправили 64 громадян Узбекистану у складі російської армії. Ілюстраційне зображення. Джерело: Militarnyi

Із 64 громадян Узбекистану, яких відправили воювати проти України у складі російської армії, живими залишилися лише троє. Один із них утік із фронту, але після повернення на батьківщину постав перед судом і отримав покарання за найманство.

Про це повідомив у Telegram проєкт "Хочу найти". Чоловік підписав контракт із Міністерством оборони РФ, перебуваючи в російській колонії, а згодом разом із двома іншими військовими втік із фронту.

Як громадяни Узбекистану опинилися на війні

У вересні 2025 року чоловік, який відбував покарання в російській колонії, уклав контракт із Міноборони РФ і вирушив воювати проти України. Після місяця підготовки на полігоні йому видали автомат і відправили на фронт.

Наприкінці жовтня він утік разом із двома іншими чоловіками. За його словами, з 64 узбеків, яких відправили на війну разом із ним, вижили лише троє – усі вони змогли втекти. Решта загинули.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
12,0 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
12,0 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,1 т.
Українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW
10,1 т.
Українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
6,2 т.
Cили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу
6,2 т.
Cили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу

Після повернення на батьківщину чоловік опинився перед судом. Він стверджував, що підписав контракт під тиском, однак це не звільнило його від відповідальності. Суд визнав його винним у найманстві та призначив покарання у вигляді чотирьох із половиною років обмеження волі.

Чому Росія вербує іноземців на війну

У проєкті "Хочу найти" наголосили, що іноземці, які вступають до російської армії та беруть участь у війні проти України, ризикують не лише загинути на фронті, а й отримати кримінальне покарання після повернення додому. У деяких країнах участь у найманстві та бойових діях на боці іншої держави переслідується законом.

Також у проєкті заявили, що іноземних військових у російській армії можуть використовувати для найнебезпечніших завдань. Зокрема, їх першими відправляють у бій, щоб виявити вогневі позиції українських захисників або прокласти шлях через мінні поля.

Ще однією проблемою назвали повернення іноземців із українського полону. За твердженням авторів проєкту, Росія не поспішає включати громадян інших держав до обмінів, через що вони можуть тривалий час залишатися в полоні.

У "Хочу найти" закликали іноземні уряди активніше захищати своїх громадян від вербування до російської армії та вимагати їхнього повернення. Також там звернулися до родичів потенційних новобранців із закликом реагувати на спроби вербування до того, як людина вирушить на війну.

Нагадаємо, Росія активно вербує громадян країн Латинської Америки до своєї армії. У зв’язку з цим лише за перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило вчетверо більше латиноамериканців, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті.

Як писав OBOZ.UA, сотні іноземців, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, опинилися в юридичній невизначеності. Через відсутність чіткого механізму їхнього повернення додому вони можуть тривалий час залишатися в полоні, тоді як Москва не поспішає домовлятися про їхній обмін.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниРосіяУзбекистанУкраїнавійськовісуд
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!