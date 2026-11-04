''Кадри, від яких стискається серце'': у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео

У мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в селищі Комишуваха Запорізької області. На кадрах, зафіксованих нагрудною камерою, видно, як цивільні після попередження про загрозу обстрілу спускаються в укриття, а згодом лунає потужний вибух.

Відео дня

Відео опублікував Telegram-канал "Запоріжжя Новини". Водночас про допомогу родинам загиблих і постраждалим повідомив Михайло Семікін, тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Що потрапило на відео

На початку запису видно наслідки попередніх обстрілів: пошкоджені будівлі, зруйновані стіни та вибиті вікна. Згодом у кадрі з'являється група цивільних, які спілкуються на вулиці.

На тлі чути розмови про загрозу нових ударів, зокрема про пуски керованих авіабомб на Оріхівському напрямку. Після попередження про небезпеку люди швидко прямують до укриття в приміщенні.

Наприкінці відео лунає гучний вибух, після чого запис обривається.

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Яку допомогу отримають постраждалі

За словами Михайла Семікіна, родини загиблих і поранені внаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу з обласного бюджету.

"Зараз наше завдання – не лише надати фінансову допомогу, а й допомогти родинам пройти через усі необхідні процедури. Зрозуміло, що люди переживають страшну втрату, і тут завдання – бути поруч, підтримати їх не лише словами, а й конкретною допомогою", – зазначив Семікін.

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Він уточнив, що розмір виплат для поранених становитиме від 20 до 50 тисяч гривень залежно від тяжкості травм. До надання допомоги також залучають гуманітарних партнерів.

За його словами, постраждалим забезпечать повний супровід в оформленні документів, аби люди не долали бюрократичні труднощі у такий важкий час.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття з людьми. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, ще 59 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі та укриттю в селищі Комишуваха Запорізької області. Глава держави наголосив, що російські окупанти не могли не знати, що в навчальному закладі місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.