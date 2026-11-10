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Віктор Таран
Віктор Таран

ветеран російсько-української війни

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War / Думки
Time to read2 хв
1,4 т.
Блог |

Карта, гумка і фломастер, або Про геніальний план миру для України

Стела Донецька область
Стела Донецька область. Ілюстративне фото. Джерело: скриншот

Здається, американські переговорники нарешті знайшли спосіб закінчити війну. Треба просто взяти карту, гумку і фломастер. За даними The Economist, Слов'янськ, Краматорськ та інша вільна частина Донбасу мають просто "вийти" з офіційних меж Донецької області. Тоді Путін радісно заявить, що захопив "усю Донеччину", а ми зробимо вигляд, що нічого не сталося. Всі щасливі, всі їдуть додому. 

Геніально. Я навіть знаю, як назвати нову область. Пропоную "Не-Донецька". Або "Донецька Лайт". А Путіну на день народження можна подарувати глобус, де Росія займає всю планету. Він же задовольниться, правда?

Тепер серйозно. По-перше, так просто це не зробиш. Донецька і Луганська області прописані в Конституції, і щоб їх перекроїти, треба міняти Основний закон. А під час воєнного стану Конституцію міняти заборонено. Тож навіть якщо дуже захочеться, нічого не вийде, поки триває війна.

По-друге, будь-яка зміна території України вирішується тільки всеукраїнським референдумом. І я дуже хочу подивитися на того сміливця, який вийде до людей, що три роки хоронять рідних, і запропонує проголосувати за "перемогу Путіна на папері". Думаю, бюлетені він потім збиратиме вже в іншій країні.

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По-третє, і це найголовніше, Путін воює не за адміністративні межі. Він ще у 2022 році вписав у свою конституцію Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області повністю, разом із Запоріжжям і Херсоном. Він хоче, щоб у нас не було армії, не було НАТО, щоб була "правильна" мова і "правильна" церква. А в ідеалі, щоб не було й нас самих. Перемальована карта для нього не фінал, а безкоштовна закуска перед основною стравою.

Ми це вже проходили. Будапешт, Мінськ, "формула Штайнмаєра". Щоразу нам казали, що треба лише трішки поступитися, і буде мир. Щоразу Росія ковтала поступку, витирала рота і йшла далі. Навіть Трамп визнав, що після Криму Заходу пропонували змиритися зі статус-кво, а Кремль тоді прийшов уже за Києвом.

Тож шановні миротворці, фломастер можете залишити собі. Війна закінчується не тоді, коли агресору перемальовують карту. Вона закінчується тоді, коли він розуміє, що далі йти нікуди.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віктора Тарана
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