Удари по Кримському мосту матимуть каскадний вплив на російську логістику та можуть ускладнити постачання окупаційних військ у Криму й на півдні України. Через пошкодження важливої для ворога переправи Росії доведеться використовувати інші маршрути, зокрема трасу М-14 Ростов-Крим.

Відео дня

Однак українські військові також атакують цю дорогу, що створює для загарбників додаткові проблеми з постачанням. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Атаки України порушують російські шляхи постачання

Як зазначають аналітики, пошкодження Кримського мосту може мати значно ширші наслідки для російської армії, ніж просто ускладнення сполучення з окупованим Кримом.

Попри заяви глави Кремля Володимира Путіна про те, що міст нібито має виключно цивільне призначення, окупанти використовували його для перевезення військової техніки, боєприпасів і пального та продовжують залежати від цього маршруту для забезпечення окупаційних сил.

Через руйнування автомобільної частини та пошкодження залізничної Росії доведеться активніше використовувати трасу М-14, яка з'єднує Ростов із Кримом і проходить уздовж південного узбережжя окупованої України. Нею Москва зможе постачати півострів і підтримувати своє угруповання військ на півдні України. Проте це створює додаткові труднощі для російської логістики та потенційно впливає на забезпечення військ на передовій.

РЕКЛАМА

"Українські війська одночасно завдають потужних ударів по автомагістралі М-14, що ще більше ускладнює ці зусилля. Українські удари по Керченському мосту є частиною ширшої кампанії з погіршення російських наземних ліній зв'язку (ГЛК) на всьому театрі військових дій", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. Там пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО. Повідомлялося про декілька влучань у залізничну частину мосту.

Головні історії дня

Також Кримський міст опинився під атакою 16 листопада, після чого рух транспорту ним було обмежено. Повідомлялося, що "бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів".

А в ніч проти 17 листопада Сили оборони знову атакували міст. Внаслідок українських ударів обвалилися арка і частина дорожнього полотна.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада. За його словами, українські війська застосували різні ракети й безпілотники для знищення конструкції.