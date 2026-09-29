Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відеоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріДональд Трамп і Володимир ПутінТрамп кличе Путіна в Маямі на G20: чого США хочуть від Кремля та чим це небезпечно для України. Інтерв’ю з ВеселовськимПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинСкільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстрілиПутін намагається "вимкнути" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстрілиУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. ФотоУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 5,0 т.
Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото
Як 1-ша танкова армія РФ діяла на Сумщині

В Україні до суду скерували обвинувальний акт стосовно 55-річного командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення він ставив бойові завдання підрозділам та координував їхні дії.

Близько 30 тисяч військових цієї армії мали прорвати державний кордон, захопити Сумщину та створити плацдарм для подальшого наступу на Київ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Як 1-ша танкова армія РФ діяла на Сумщині

За даними слідства, під час вторгнення командувач 1-ї танкової армії безпосередньо ставив бойові завдання підпорядкованим підрозділам та координував їхні дії.

До складу армії входили танкові, мотострілецькі, артилерійські, зенітно-ракетні, інженерно-саперні та інші підрозділи. На озброєнні були танки, БМП, БТР, артилерія, реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган", безпілотники та ракетні комплекси, зокрема "Іскандер-М".

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,5 т.
Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА
icon 3,5 т.
Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 2,8 т.
Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані Генштабу
icon 2,8 т.
Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 2,5 т.
"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео
icon 2,5 т.
"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео
Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

У лютому–березні 2022 року підрозділи 1-ї танкової армії окупували низку населених пунктів Сумщини. Регіон атакували з повітря та обстрілювали з артилерії.

Наслідки бойових дій

За даними слідства, унаслідок бойових дій на Сумщині загинули 137 цивільних, серед них восьмеро дітей. Також були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Правоохоронці встановили військові підрозділи, які діяли на території області, їхню чисельність, озброєння та маршрути руху. Також було задокументовано воєнні злочини, які, за даними слідства, вчинили російські військові під час окупації частини Сумщини.

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Обвинувальний акт скерували до суду

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Сумській області у взаємодії з мобільною командою правосуддя "Північ" Global Rights Compliance. У межах міжнародної співпраці проводили мапування, структурування та аналіз доказів у кримінальному провадженні.

Командувачу 1-ї танкової армії РФ інкримінують ведення агресивної війни за ч. 2 ст. 437 КК України. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Керував 30-тисячною армією для захоплення Сумщини: в Україні судитимуть командувача танкової армії РФ. Фото

Наслідки бойових дій

Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, причетному до воєнних злочинів. Зловмисник у Бучі Київської області ударив цивільного стволом автомата в обличчя, а потім погрожував йому розстрілом.

Схожі теми
Війна в УкраїніВоєнні злочини РосіїФСБРосія - країна-агресорСуми
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись