В Україні до суду скерували обвинувальний акт стосовно 55-річного командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення він ставив бойові завдання підрозділам та координував їхні дії.

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Близько 30 тисяч військових цієї армії мали прорвати державний кордон, захопити Сумщину та створити плацдарм для подальшого наступу на Київ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як 1-ша танкова армія РФ діяла на Сумщині

За даними слідства, під час вторгнення командувач 1-ї танкової армії безпосередньо ставив бойові завдання підпорядкованим підрозділам та координував їхні дії.

До складу армії входили танкові, мотострілецькі, артилерійські, зенітно-ракетні, інженерно-саперні та інші підрозділи. На озброєнні були танки, БМП, БТР, артилерія, реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган", безпілотники та ракетні комплекси, зокрема "Іскандер-М".

У лютому–березні 2022 року підрозділи 1-ї танкової армії окупували низку населених пунктів Сумщини. Регіон атакували з повітря та обстрілювали з артилерії.

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Наслідки бойових дій

За даними слідства, унаслідок бойових дій на Сумщині загинули 137 цивільних, серед них восьмеро дітей. Також були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Правоохоронці встановили військові підрозділи, які діяли на території області, їхню чисельність, озброєння та маршрути руху. Також було задокументовано воєнні злочини, які, за даними слідства, вчинили російські військові під час окупації частини Сумщини.

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Обвинувальний акт скерували до суду

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Сумській області у взаємодії з мобільною командою правосуддя "Північ" Global Rights Compliance. У межах міжнародної співпраці проводили мапування, структурування та аналіз доказів у кримінальному провадженні.

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Командувачу 1-ї танкової армії РФ інкримінують ведення агресивної війни за ч. 2 ст. 437 КК України. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

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Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, причетному до воєнних злочинів. Зловмисник у Бучі Київської області ударив цивільного стволом автомата в обличчя, а потім погрожував йому розстрілом.

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