Харків – під ударом FPV-дронів: пошкоджено цивільне авто, маршрутки і пожежну машину. Є поранені

У неділю, 15 листопада, російська армія вчергове атакувала Харків. Внаслідок ударів FPV-дронами пошкоджені автівка, маршрутка та пожежна машина.

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Постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомили очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов та прокуратура Харкова.

Терор ворога триває

Так, зранку, 15 листопада, було зафіксовано щонайменше три влучання російських FPV-дронів.

Близько 08:15 у Салтівському районі російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу житлового будинку.

Приблизно о 09:01 удар зафіксували в Київському районі. Унаслідок атаки пошкоджено скло на двох маршрутних автобусів.

Згодом, близько 09:30, російський FPV-дрон повторно атакував місто, поціливши в пожежно-рятувальний автомобіль. У спецмашині пошкоджено скління та захисний каркас, також вибито вікна зупинки громадського транспорту.

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"За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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Вже о 14:11 Олег Синєгубов поінформував про ще одну дронову атаку, яка прийшлася по цивільному авто в Шевченківському районі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих. Згодом їх кількість зросла до трьох осіб

"За попередньою інформацією, в Шевченківському районі троє людей постраждали внаслідок влучання ворожого дрону. Бригади екстреної медичної допомоги прямують на місце обстрілу", – уточнив посадовець.

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Нагадаємо, 14 листопада російські війська атакували реактивним бойовим дроном Немишлянський район Харкова. На території одного з медичних закладів міста спалахнула пожежа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11 листопада російські війська застосували реактивний "Шахед" для атаки на Салтівський район міста. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, після чого загорівся легковий автомобіль із двома людьми всередині. Водій і пасажир загинули. Ще троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, постраждали.