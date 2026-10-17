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"Хлопці готувалися місяцями": військові розповіли про операцію "Вівальді" і назвали найбільший виклик. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read5 хв
icon 2,1 т.
"Хлопці готувалися місяцями": військові розповіли про операцію "Вівальді" і назвали найбільший виклик. Карта
Роботи й дрони допомагали наступати на російські позиції. Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські військові розповіли про операцію "Вівальді", під час якої вдалося звільнити 277 кв. км території на сході Донбасу. Контрнаступ зупинив російський маневр з охоплення українських позицій і не дозволив противнику оточити важливі міста "Фортечного поясу".

Одним із найбільших викликів для бійців стали російські безпілотники, оператори яких цілеспрямовано полювали на українських військових. Про це пише ВВС.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Операція "Вівальді" складалася з чотирьох етапів, назви яких пов’язують із порами року з відомого циклу італійського композитора. За словами українських військових, у результаті контрнаступу вдалося звільнити 277 кв. км на сході Донбасу, зупинити просування російських сил і не допустити оточення важливих міст "Фортечного поясу", які залишаються під контролем України.

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Україна стверджує, що під час операції російські війська втратили 8 тисяч осіб, а загалом у вересні вздовж усієї лінії фронту – майже 50 тисяч. За даними Києва, українські втрати були значно меншими.

Інститут вивчення війни повідомив, що проросійські військові блогери визнали просування українських сил і висловили побоювання, що це може призвести до більших втрат Росії в майбутньому. Водночас жоден російський чиновник публічно не визнав українських здобутків. У зведеннях Міноборони РФ ішлося про нібито відбиті атаки в районі Лимана та покращення тактичного положення на фронті.

Російські дрони залишаються найбільшою загрозою

Попри просування українських сил, російські безпілотники продовжують становити постійну небезпеку для військових. За словами командира Фенікса, його підлеглі в середньому щодня помічають близько десяти ворожих дронів.

Військові показали роботу українського дрона-перехоплювача, який наблизився до російського безпілотника, завис над ним і скинув сітку. Вона збила ворожий апарат із курсу та потягнула його донизу.

Російський дрон збирав розвідувальні дані. Як пояснюють військові, після виявлення українських позицій зазвичай з’являється ще один безпілотник – уже з вибухівкою. Тому знищення дронів-розвідників допомагає запобігти коригуванню ударів по українських бійцях.

Командування стежить за ситуацією в режимі реального часу за допомогою відео з безпілотників і координує дії підрозділів. Систему бойового управління інтегровано з Starshield – військовою версією супутникової мережі Starlink Ілона Маска, яка забезпечує широкосмуговий зв’язок на полі бою.

Після завершення операції "Вівальді" Україна повідомила, що система цього тижня раптово почала працювати з обмеженнями, про які її заздалегідь не попередили. Це знизило її ефективність. Маск і світові медіа припускають, що відповідне рішення могло надійти з Білого дому.

Україна не повністю залежить від Starshield, однак ця система залишається важливим інструментом для роботи дронів-перехоплювачів і ударних безпілотників середньої дальності. Можливість обмеження доступу без попередження чи консультацій викликала серйозне занепокоєння в Україні.

Роботи й дрони допомагали наступати на російські позиції

Під час операції українські військові використовували не лише повітряні безпілотники. Безпілотні наземні машини доставляли припаси, евакуювали поранених і дедалі частіше прокладали шлях для атак на противника.

Роботи та дрони брали участь у наступі на російські позиції. Крім того, дистанційно керовані вибухові машини вперше закинули в тил противника. У результаті, за словами українських командирів, 250 російських військових склали зброю.

Українські командири також стверджують, що за рік кампанії їхні сили звільнили від російської окупації 16 населених пунктів.

Попри активне використання цифрових технологій для спостереження, пересування, управління дронами, зв’язку й завдання ударів, територію зрештою утримують військові в окопах.

"За більш ніж три місяці ми чотири рази переміщувалися на нові позиції"

Після 95 днів на передовій українські бійці повернулися до командного пункту, де зустрілися з побратимами. Піхотинець із позивним Барига розповів, що зберіг сили, однак радий нарешті їхати додому.

"Це була масштабна операція. За більш ніж три місяці ми чотири рази переміщувалися на нові позиції", – сказав він.

Найбільшою загрозою Барига назвав російські безпілотники, оператори яких цілеспрямовано полювали на українських військових.

Командир Фенікс наголосив, що підготовка до наступу потребувала значних зусиль, адже підрозділу довелося змінити підходи до бойової роботи.

"Насправді це була колосальна підготовка. Хлопці готувалися місяцями. Ми повністю перелаштовувалися, тому що раніше ми стояли в обороні, а зараз довелося йти в наступ. Потрібно було повністю змінити формат підготовки", – розповів він.

У звільненій Карпівці залишився один місцевий житель

Відновлення контролю над територіями не означає, що цивільні можуть безпечно повертатися до своїх домівок. У багатьох населених пунктах залишилися значні руйнування, а ситуація досі небезпечна.

У Карпівці, яка перебувала під окупацією з квітня, українські військові знайшли лише одного місцевого жителя – 61-річного Володимира Замоту. Він залишився єдиним мешканцем села після того, як його сусіди втекли від російського наступу у 2025 році. За словами чоловіка, він провів вісім місяців у повній ізоляції.

"Як то кажуть, надія помирає останньою. У всьому селі залишився тільки я, а саме село майже повністю зруйноване", – розповів Володимир.

Він додав, що ніколи не думав, що побачить подібне у своєму житті, і назвав те, що сталося, страшною трагедією.

Яке значення операції для подальших дій ЗСУ

Українські військові вважають, що звільнені території можуть стати основою для подальших успішних операцій. Начальник штабу бригади "Помста" Андрій Гітт пояснив, що головна цінність здобутків полягає у створенні вигідних позицій і плацдарму для майбутніх дій.

"Справжня цінність цього полягає в забезпеченні вигідних позицій, сприятливих рубежів та плацдарму, який дасть нам перевагу", – зазначив він.

За словами Гітта, це створює умови для подальших операцій, отримання ініціативи в бою та планування наступних дій.

Водночас ці можливості можуть опинитися під загрозою через обмеження використання американських технологій і доступу до розвідувальних даних. Відносини між Києвом і Вашингтоном загострилися: цього тижня Володимир Зеленський заявив, що відчуває себе "зрадженим" Дональдом Трампом. Президент США у відповідь сказав, що він "не фанат" українського лідера і що домовлятися з ним складніше, ніж із Володимиром Путіним.

Трамп вважає, що українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили зростання цін на нафту. У Києві натомість заявляють, що головною причиною стала війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Попри напруження між політиками, бойовий дух українських військових залишається високим. Барига зазначив, що операція "Вівальді" зміцнила його впевненість у здатності України перемогти.

Військові також допомагають Володимиру, якого жартома називають Дідом: безпілотники доставляють йому продуктові набори під час рейсів на передову.

На запитання, чи вірить він у перемогу України, чоловік відповів: "Так, звичайно, вірю. Я просто хотів би знати, коли це станеться, коли все це нарешті закінчиться".

''Хлопці готувалися місяцями'': військові розповіли про операцію ''Вівальді'' і назвали найбільший виклик. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що завдяки операції "Вівальді" на Лиманському напрямку у виконанні Третього армійського корпусу, суттєво зменшилася небезпека захоплення "поясу фортець", Слов’янсько-Краматорської агломерації. Операція серед іншого мала й потужний психологічний ефект, адже продемонструвала українцям, що ЗСУ можуть наступати. Водночас напередодні настання холодної пори року, зими, варто бути обережними із наступами і проводити їх лише у разі, якщо вони не пов'язані із великими втратами.

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