У жовтні Росія запустила по Україні понад 4 тисячі реактивних безпілотників, тоді як на початку року їхня кількість не сягала навіть 300 на місяць. Крім того, окупанти посилили застосування балістичних і крилатих ракет.

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Лише за жовтень російські війська випустили по Україні 153 балістичні ракети. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив під час засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Росія різко збільшила кількість запусків реактивних дронів

За словами Хмари, на початку року Росія запускала по Україні менш як 300 реактивних безпілотників на місяць. Однак уже в жовтні кількість таких дронів перевищила 4 тисячі.

"На початку року Росія запускала менш як 300 реактивних дронів на місяць. У жовтні – вже понад 4000", – заявив міністр.

Таким чином, за його словами, Росія суттєво наростила інтенсивність застосування реактивних безпілотників для ударів по Україні.

Скільки балістичних ракет Росія випустила по Україні

Окрім дронових атак, російські війська посилюють удари балістичними та крилатими ракетами. За даними, які навів Хмара, у жовтні Росія запустила по Україні 153 балістичні ракети.

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Міністр також повідомив про темпи російського виробництва такого озброєння. За його словами, РФ виготовляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин і продовжує нарощувати обсяги виробництва.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

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