Хочуть закріпитися: Трегубов розповів, скільки військових РФ залишилося в Куп'янську

У Куп'янську Харківської області залишаються десятки російських військових, які перебувають у північній частині міста. Там окупанти намагаються накопичувати сили та готуватися до активніших дій.

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Про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телеканалу "Ми – Україна". За його словами, російські підрозділи намагаються збільшити свою присутність у місті, хоча водночас робили спроби виводити звідти війська.

Трегубов пояснив, що російські піхотні групи намагаються проникати до Куп'янська через сусідню Голубівку та закріплюватися там.

"З одного боку, окупанти наступають через Голубівку для того, щоб збільшити свою присутність. З іншого боку, вони намагалися звідти виводити війська", – зазначив речник.

Українські військові стежать за переміщеннями російських підрозділів і завдають по них ударів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували евакуаційну колону, яка виїжджала з Куп'янська. За попередніми даними, більшість людей у ній були мирними мешканцями. Українська сторона з'ясовувала обставини удару та кількість можливих постраждалих.

Також OBOZ.UA писав, що Голубівка поблизу Куп'янська перебуває в так званій сірій зоні. Російські війська не контролюють населений пункт безпосередньо, однак можуть пересуватися через нього. За словами Трегубова, окупанти використовують цей маршрут для проникнення до Куп'янська та евакуації поранених військових.