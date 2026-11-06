"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів

У Росії щонайменше 12 регіонів від початку 2026 року скоротили, перенесли або скасували одноразові виплати родинам військових, які загинули у війні проти України. Водночас російський уряд хоче збільшити термін перерахування так званих "гробових" із 30 днів до семи місяців.

Відео дня

Про це свідчать дані російських ЗМІ та економічних аналітиків. Зокрема, із 1 листопада родичам загиблих військовослужбовців у Саратовській області виплачуватимуть 100 тисяч рублів замість одного мільйона. Відповідне рішення закріплене постановою місцевого уряду.

У яких регіонах РФ скоротили виплати родинам загиблих

Саратовська область стала дванадцятим регіоном Росії, де від початку року зменшили, відклали або скасували виплати сім'ям ліквідованих окупантів. Восени такі рішення ухвалили ще в чотирьох регіонах.

Зокрема, у Бєлгородській області розмір компенсації скоротили втричі – із 3 млн до 1 млн рублів. У Смоленській області виплату зменшили з 1 млн до 700 тисяч рублів, у Ставропольському краї її перенесли на 2027 рік, а в Самарській області взагалі скасували.

У січні–серпні аналогічні рішення ухвалили щонайменше сім регіонів: Кемеровська, Кіровська, Омська, Оренбурзька та Ульяновська області, а також республіки Башкортостан і Хакасія. У Хакасії виплати родинам загиблих фактично припинили ще в листопаді 2025 року.

РЕКЛАМА

Місцеве відділення "Народного фронту" навіть звернулося до прокуратури з проханням перевірити дотримання прав учасників так званої "спеціальної військової операції". Керівниця регіонального відділення Ксенія Буганова заявила, що сім'ї загиблих не мають коштів навіть на поховання.

"Хоронити немає за що. Це ганьба, коли наш боєць повертається у цинковій труні, а родина не знає, де взяти гроші", – сказала вона.

У Росії бракує грошей на виплати військовим

Причиною скорочення компенсацій стає фінансове навантаження на регіональні бюджети. Місцева влада самостійно фінансує виплати родинам загиблих, одноразові бонуси за підписання контрактів із Міноборони РФ та винагороди вербувальникам.

Головні історії дня

За підсумками 2025 року дефіцит регіональних бюджетів Росії перевищив 1,5 трлн рублів. За прогнозом "Сбера", у 2026 році сукупна нестача коштів може сягнути 2 трлн рублів.

На цьому тлі російські регіони скорочують і витрати на цивільні потреби. За даними видання "Важные истории", щонайменше 19 регіонів у 2026 році зменшили фінансування охорони здоров'я, заощадивши понад 100 млрд рублів, зокрема на модернізації первинної медичної допомоги та виплатах медпрацівникам.

Також російська влада зменшує виплати новим контрактникам. У Смоленській області в листопаді їх удруге скоротили – з 1,6 млн до 1,1 млн рублів. У Мордовії виплату зменшили з 3 млн до 800 тисяч рублів, пояснивши це нестачею бюджетних коштів.

РЕКЛАМА

Іркутська область у вересні знизила бонус новобранцям із 2,1 млн до 1,8 млн рублів, а Свердловська область у травні – з 2,7 млн до 2,5 млн. У Санкт-Петербурзі 16 жовтня виплату за підписання контракту з Міноборони РФ скоротили з 3,5 млн до 1 млн рублів. Згодом, за даними "Фонтанки", вона зменшилася до 400 тисяч рублів.

Виплати родинам загиблих можуть затримувати до семи місяців

Крім скорочення сум, російський уряд пропонує змінити терміни виплат родинам загиблих військових. Відповідний законопроєкт передбачає збільшення граничного строку з 30 днів до семи місяців.

РЕКЛАМА

За чинними правилами гроші мають перерахувати протягом 30 днів після отримання всіх необхідних документів. Натомість урядова ініціатива передбачає, що чиновники матимуть шість місяців на перевірку документів та обставин загибелі, а після завершення цього терміну – ще 30 днів на виплату.

Як зазначила економістка Наталія Зубаревич у коментарі Bloomberg, у 2022 році, на початку повномасштабної війни, російські губернатори змагалися між собою, пропонуючи дедалі більші виплати для залучення контрактників. Тепер, за її словами, ця гонитва завершилася.

РЕКЛАМА

Фінансові проблеми регіонів посилюються дефіцитом федерального бюджету Росії, який, за наведеними даними, становить 5,8 трлн рублів. Водночас військові витрати сягнули 17 трлн рублів – на 40% більше від запланованого рівня.

На тлі нестачі коштів російський уряд вдається і до запозичень. 5 листопада прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін дозволив Мінфіну залучити на внутрішньому ринку до 1 трлн рублів понад раніше встановлений обсяг.

Нагадаємо, через зростання військових витрат і скорочення нафтогазових доходів дефіцит федерального бюджету Росії за січень–серпень 2026 року сягнув 5,8 трлн рублів. На цьому тлі Кремль почав скорочувати фінансування статей, не пов'язаних із війною.

Як писав OBOZ.UA, у Росії планують скоротити фінансування соціальної політики, освіти та охорони здоров'я у 2027 році на тлі збільшення військових витрат. Водночас видатки на оборону мають зрости до 17,1 трлн рублів.