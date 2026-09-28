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Хотів "підзаробити": в український полон потрапив громадянин Аргентини, який воював за Росію. Фото

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
icon 1,5 т.
Хотів "підзаробити": в український полон потрапив громадянин Аргентини, який воював за Росію. Фото
Громадянин Аргентини, який воював проти України, потрапив у полон
Джерело: Проєкт "Хочу жить"

У квітні нинішнього року в український полон уперше потрапив 37-річний громадянин Аргентини, батько двох дітей, який воював на боці окупантів. У лавах армії РФ він опинився, коли шукав заробіток і побачив пропозицію "високооплачуваної роботи".

Після не дуже ґрунтовної бойової підготовки його відправили одразу на Лиманський напрямок, де він спочатку ледь не загинув від поранення, а потім потрапив у полон до Сил оборони. Про це розповіли у проєкті "Хочу жить".

Що відомо

Росія продовжує вербувати іноземців на війну проти України, заманюючи людей обіцянками високого заробітку й небойової роботи, а на ділі кидає потім у пекло війни.

Пропозицію "високооплачуваного заробітку" громадянин Аргентини Ібрахім Роберто Яміль побачив у соцмережі Facebook у квітні нинішнього року і відгукнувся. Уже пізніше стало зрозуміло, що це чат для найманців, яких везуть із Латинської Америки воювати за Росію.

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"Громадянин Аргентини вперше потрапив у полон в Україні. У квітні 2026 року 37-річний  скролив стрічку, доки не побачив рекламу "високооплачуваної роботи". Він клікнув і залишив заявку, після чого його додали до чату в WhatsApp", – йдеться в матеріалі. 

Чоловік не мав закордонного паспорта, проте його запевнили, що це не стане проблемою – всі документи, включно з візою та квитками, йому оформив вербувальник, треба було тільки сісти в літак і через Рим і Стамбул летіти до Москви.

11 квітня аргентинець уже був у Москві. Там їх зустрів російський вербувальник, разом з яким були колумбійці, які щойно прилетіли, і відвіз їх на полігон у Воронезькій області.

Одразу опинився на війні

Після незначної підготовки вже у травні Ібрахім опинився на Лиманському напрямі як рядовий 272-й МСП. Проте особливо повоювати у нього не вийшло: 6 липня він отримав поранення і ледве не загинув, після чого його відправили на три тижні лікуватися до шпиталю.

Після цього недолікованого аргентинця перевели в "калеч-взвод" 347 МСП, і вже в середині серпня він потрапив у полон.

громадянин Аргентини, який воював проти України, потрапив у полонДжерело: Проєкт ''Хочу жить''

У проєкті наголосили, що загалом аргентинцю дуже пощастило, адже іноземних найманців у російській армії зазвичай використовують як штурмове м'ясо, і втрати там відповідні.

"Тепер він житиме в таборі для військовополонених разом із сотнями іноземців із 55 країн світу, чекаючи, коли росіяни згадають про них. Спойлер: на іноземців їм начхати", – зазначили в проєкті.

Тепер Ібрахім розуміє, що це не коштувало тих грошей, які йому виплатили за підписання контракту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що станом на вересень 2026 року кожен десятий російський військовополонений в Україні – не громадянин РФ. Загалом серед військовослужбовців російської армії, які опинилися в українському полоні, є громадяни 55 країн світу.

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