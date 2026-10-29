"Хотят ли русские войны?"

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Пам’ятаєте таку радянську пісню?

Там ще пропонували запитати у тиші, у солдатів, у берізок, чи хочуть росіяни війни.

А я пропоную запитати в історії.

Отже, Росія з 1991 року. Лише 35 років "миролюбності".

19911992 – Грузія. Південна Осетія.

1992 – Молдова. Придністров’я.

1992 – Грузія. Абхазія.

1992 – Таджикистан. Громадянська війна.

1994 – Чечня. Перша війна.

1999 – Чечня. Друга війна.

2008 – Грузія. Вторгнення, окупація територій.

2014 – Україна. Крим, Донбас.

2015 – Сирія. Бомбардування, підтримка Асада.

2017-2020-ті – Лівія. Російські найманці.

2018 – Центральноафриканська Республіка. Російські найманці.

2021 – Малі. Російські найманці та військові.

2022–дотепер: Україна. Повномасштабне вторгнення.

І це ще далеко не повний перелік.

Завжди росія регулярно кудись лізе, когось "звільняє", когось "захищає", когось "денацифікує". І чомусь після кожного такого акту миролюбності залишаються руїни, могили й окуповані території.

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І тепер нам розповідають, що росія готова до миру.

Серйозно?

Я вважаю, що росію до миру здатна схилити лише українська система примусу до миру.

І вона вже працює.

Кожен зупинений оборонний завод.

Кожен зірваний військовий контракт.

Кожен знищений склад боєприпасів.

Кожен виведений із ладу російський НПЗ, що забезпечує воєнну машину.

Кожен уражений військовий дата-центр.

Кожен знищений військовий літак, корабель чи ракетний комплекс.

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Дуже хотілося би повернутися до роботи з НПЗ і логістикою по нафті, бо лише за цей тиждень з порту Новоросійськ було відвантажено нафти на 2,8 млрд доларів (((

Це не просто втрати росії. Це кроки до миру.

Бо мир для кремля починається не з доброї волі, а з усвідомлення, що продовжувати війну стає дорожче, ніж її закінчити.

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