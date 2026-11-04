Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 37 людей. Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають уже третю добу.

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Наразі вдалося ідентифікувати 12 загиблих, ще 59 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та поліція.

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи

Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Комишувасі зросла до 37 людей. На місці трагедії продовжують працювати кінологи та гірничорятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією поліції, аварійно-рятувальні заходи тривають уже третю добу. З-під завалів деблокували тіла 37 людей.

Водночас під руїнами можуть залишатися ще 38 людей.

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59 людей вважаються зниклими безвісти

Станом на цей час правоохоронцям вдалося ідентифікувати 12 загиблих. Ще 59 людей вважаються зниклими безвісти, однак частину з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених тіл.

У поліції зазначають, що візуально встановити особи деяких загиблих неможливо. Тому фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області працюють із родичами загиблих.

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Зокрема, у близьких відбирають біологічні зразки, щоб отримати ДНК-профілі та провести порівняльні дослідження.

Поліція допомагає родинам ідентифікувати загиблих

Правоохоронці наголошують, що процедура ідентифікації потребує не лише фахових знань, а й значної психологічної витримки.

Поліцейські супроводжують родини на кожному етапі, надають необхідну підтримку та пояснюють порядок проведення досліджень.

Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше встановити особи загиблих і передати тіла рідним для гідного поховання.

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Якщо ви розшукуєте близьких, які могли загинути внаслідок обстрілу, можна звернутися до центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області за телефоном 095-450-41-86. За цим номером доступні всі месенджери.

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Нагадаємо, 2 листопада, у понеділок, під час чергової видачі гуманітарної допомоги в підземній школі, де працював і ЦНАП, окупанти атакували укриття трьохтонними авіабомбами.

Тоді було відомо про загибель 33 людини, серед них двоє рятувальників та четверо поліцейських. П'ятеро – поранені. На місці триває рятувально-пошукова операція – під завалами, як повідомлялося станом на вечір 3 листопада, можуть залишатися понад 50 людей, які нині вважаються зниклими безвісти.

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Серед загиблих:

рятувальник Денис Коноваленко;

рятувальник Олексій Сущевський;

дружина голови громади Наталія Карапетян;

керівниця ЦНАПу Ольга Тверденко;

керівниця гуманітарного штабу Тетяна Іванівна;

майор поліції Михайло Буженко;

майор поліції Микола Баланда;

капітан поліції Михайло Романов;

капітан поліції Дмитро Бєсєдін.

3, 4 та 5 листопада у Запоріжжі та області оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок масованого авіаудару РФ по Комишувасі.