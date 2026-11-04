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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
168
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають
Наразі вдалося ідентифікувати 12 загиблих. Джерело: Скриншот

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 37 людей. Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають уже третю добу.

Наразі вдалося ідентифікувати 12 загиблих, ще 59 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та поліція.

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи

Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Комишувасі зросла до 37 людей. На місці трагедії продовжують працювати кінологи та гірничорятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією поліції, аварійно-рятувальні заходи тривають уже третю добу. З-під завалів деблокували тіла 37 людей.

Водночас під руїнами можуть залишатися ще 38 людей.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: ДСНС

59 людей вважаються зниклими безвісти

Станом на цей час правоохоронцям вдалося ідентифікувати 12 загиблих. Ще 59 людей вважаються зниклими безвісти, однак частину з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених тіл.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: ДСНС

У поліції зазначають, що візуально встановити особи деяких загиблих неможливо. Тому фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області працюють із родичами загиблих.

Зокрема, у близьких відбирають біологічні зразки, щоб отримати ДНК-профілі та провести порівняльні дослідження.

Поліція допомагає родинам ідентифікувати загиблих

Правоохоронці наголошують, що процедура ідентифікації потребує не лише фахових знань, а й значної психологічної витримки.

Поліцейські супроводжують родини на кожному етапі, надають необхідну підтримку та пояснюють порядок проведення досліджень.

Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше встановити особи загиблих і передати тіла рідним для гідного поховання.

Якщо ви розшукуєте близьких, які могли загинути внаслідок обстрілу, можна звернутися до центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області за телефоном 095-450-41-86. За цим номером доступні всі месенджери.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: Скриншот

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: Скриншот

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 37 людей: пошуково-рятувальні роботи тривають

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 2 листопада, у понеділок, під час чергової видачі гуманітарної допомоги в підземній школі, де працював і ЦНАП, окупанти атакували укриття трьохтонними авіабомбами.

Тоді було відомо про загибель 33 людини, серед них двоє рятувальників та четверо поліцейських. П'ятеро – поранені. На місці триває рятувально-пошукова операція – під завалами, як повідомлялося станом на вечір 3 листопада, можуть залишатися понад 50 людей, які нині вважаються зниклими безвісти.

Серед загиблих:

  • рятувальник Денис Коноваленко;
  • рятувальник Олексій Сущевський;
  • дружина голови громади Наталія Карапетян;
  • керівниця ЦНАПу Ольга Тверденко;
  • керівниця гуманітарного штабу Тетяна Іванівна;
  • майор поліції Михайло Буженко;
  • майор поліції Микола Баланда;
  • капітан поліції Михайло Романов;
  • капітан поліції Дмитро Бєсєдін.

3, 4 та 5 листопада у Запоріжжі та області оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок масованого авіаудару РФ по Комишувасі.

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