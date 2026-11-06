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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
807
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео. Джерело: ДСНС

Кількість жертв у Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок російського удару по школі, зросла до 53 людей. Пошуково-рятувальна операція триває вже п'яту добу.

Про це повідомили ДСНС та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. 2 листопада окупанти скинули на селище дев'ять авіабомб.

Рятувальники працюють на місці атаки

Станом на 10:49 у ДСНС поінформували, що під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще 8 загиблих людей. Тоді кількість жертв зросла до 50 осіб.

"Попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, пошуково-рятувальні роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Пошуково-рятувальна операція триває п'ятий день

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Кількість загиблих збільшилася

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Пошуково-рятувальна операція триває п'ятий день

Уже о 10:51 Семікін повідомив про ще 3 загиблих, яких виявили рятувальники.

"Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада. П’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких. Дякую рятувальникам за їхню важку роботу", – написав посадовець.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Кількість загиблих збільшилася

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Пошуково-рятувальна операція триває п'ятий день

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 53 людей. Фото і відео

Пошуково-рятувальна операція триває п'ятий день

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

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